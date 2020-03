Tails 4.4, un Linux spécialisé dans la confidentialité et l’anonymat

Le projet TOR a publié Tails 4.4, une nouvelle version de cette distribution Linux qui permet entre autres de naviguer sur Internet. préserver l’anonymat et la confidentialité.

Tails 4.4 est une mise à jour requise pour les utilisateurs de la distribution car elle comprend des correctifs pour les failles de sécurité qui ont été trouvées dans les versions précédentes et qui ont affecté les composants du système et les applications préinstallées.

La version inclut la version 5.4.19 du noyau Linux et des mises à jour pour les versions préinstallées, telles que Tor Browser version 9.0.6 et le client de messagerie Mozilla Thunderbird version 68.5.0. Il existe également d’autres correctifs, notamment un problème affectant les interfaces Wi-Fi avec les chipsets Realtek RTL8822BE et RTL8822CE.

Tails 4.4, une distribution très spéciale

Au cas où vous ne la connaissez pas, nous parlons logiciel open source avec téléchargement et utilisation gratuits. Il est basé sur la puissante distribution Debian et comprend un ensemble d’applications de base telles que navigateur Web, client de messagerie, outils bureautiques ou lecteurs / éditeurs multimédia.

Bien sûr, votre navigateur de référence et les autres développements du même projet sont Navigateur Tor. En outre, comprend des outils de chiffrement Pour la protection des fichiers ou des documents, des e-mails ou des messages instantanés.

Son point fort réside dans la protection de la vie privée en ligne il propose, en utilisant le réseau Tor en redirigeant les communications autour d’un réseau distribué de relais géré par des bénévoles du monde entier. Toutes les applications Tails sont configurées pour se connecter via Tor tandis que les connexions directes (non anonymes) sont bloquées.

Le nouveau Tails 4.4 est disponible en téléchargement sur son site Web, où il propose également des notes de publication, de la documentation, un forum de support et des didacticiels d’installation et d’utilisation pour les machines. Windows, macOS et Linux. Le développement est géré comme n’importe quel «LiveCD» ou «LiveUSB» et de TOR ils offrent un tutoriel sur la création d’un lecteur exécutable, ainsi que l’activation du stockage persistant.