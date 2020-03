Tampon auto et licence Rai: mises à jour importantes sur l’abolition

Les deux impôts les plus détestés du moment, qu’ils sont timbre de voiture et Licence Rai, ne semblent pas satisfaire les demandes et les espoirs des utilisateurs qui ont découvert le possible sur le net abolition à partir de 2020, étaient convaincus qu’ils n’avaient pas à les payer durant l’année en cours.

Après un grand intérêt initial et un grand étonnement, une analyse minutieuse de ce qui a circulé sur le net a effectivement démontré et confirmé qu’il s’agit d’un buffle beau et bon, conçu spécifiquement pour augmenter le sentiment d’impuissance de la population italienne.

Désolé de le confirmer, mais Licence Rai et timbre de voiture devra encore être payé pendant 2020, comme toutes les années qui viennent de s’écouler; seuls certains utilisateurs pourront effectivement demander une dérogation s’ils appartiennent aux catégories suivantes.

Timbre de voiture et frais de licence Rai non supprimés en 2020: c’est ce qui nécessite une exemption

Ce que nous dirons doit être considéré comme valable uniquement Licence Rai, aujourd’hui, il n’y a aucun moyen d’éviter de payer la taxe sur les voitures, sauf si vous n’avez bien sûr aucun moyen. Pour obtenir leexemption de la taxe (attention, pas de remboursement), vous devez soumettre une demande en remplissant un formulaire qui peut être téléchargé directement à partir du site Web de l’Agence du revenu (le mécanisme ne se fera pas automatiquement) et rentrer dans les catégories suivantes:

sur 75 ans, sans limitation particulière de revenu.

Citoyens ayant des déclarations de revenus inférieures à 7000 euros par an.

Citoyens qui déclarent ouvertement ne possède pas une télévision.

Si votre demande sera acceptée ils ne viendront pas facturé les acomptes sur les factures d’électricité, mais ne viendra pas effectué un remboursement des sommes déjà versées précédemment.