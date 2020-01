tarif incroyable pour seulement 5,99 € pour les clients Iliad

Un tarif exceptionnel est disponible pour Clients Iliad et MVNO qui transfèrent leur numéro à l’opérateur virtuel de Vodafone, j’ai Mobile. Il s’agitoffre que j’ai. 5,99 € ce qui vous permet de recevoir chaque mois:

Minutes illimitées vers tous les numéros

SMS illimités vers tous les numéros

70 Go de trafic de données en 4G Basic

J’ai Mobile: voici comment activer le tarif à partir de seulement 5,99 € par mois!

Le tarif de l’opérateur virtuel de Vodafone, i Mobile, peut être activé par les clients qui transfèrent le numéro d’Iliad et MVNO, qui ont la possibilité de demander la nouvelle carte SIM via le site officiel du gestionnaire, en la recevant avec la livraison gratuite par courrier; ou, aller dans l’un des 3000 magasins que j’ai. Mobile.

Le coût d’activation du tarif est réduit pour seulement 6,99 euros, dont: 0,99 euros sont nécessaires pour obtenir la nouvelle SIM et 5,99 euros concernent le premier renouvellement anticipé de la promotion.

Le coût mensuel, cependant, comme le suggère le nom attribué à la promotion, s’élève à seulement 5,99 euros et peut être payé par crédit. Les frais de renouvellement comprennent également i services supplémentaires. Par conséquent, les clients peuvent avoir la possibilité d’utiliser le service de navigation par hotspot, le service de notification et de transfert d’appels chaque mois; le service sms que j’ai. appelé et le numéro 42121 pour connaître le crédit restant.

L’opérateur offre également la possibilité de télécharger gratuitement son application officielle afin de suivre l’état du tarif, et donc de connaître la consommation réalisée; de transférer le numéro lors de l’achat de la nouvelle carte SIM et de demander, si nécessaire, le renouvellement anticipé de la promotion.