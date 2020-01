Si vous ne saviez toujours pas, les différents opérateurs téléphoniques peuvent augmenter ou modifier unilatéralement les tarifs que vous pensiez immuable. La pratique est malheureusement licite dans la plupart des cas, car Tim, Vodafone et Wind 3 se réservent toujours les notes contractuelles à cet effet.

Cependant, les entreprises doivent agir dans les limites légales fixées par laarticle 70 du Code des communications électroniques réglementé par Agcom. Et malheureusement dans ce code, nous, les consommateurs, avons peu de chances de nous disputer en cas de modification contractuelle. En revanche, tout service téléphonique vous oblige à signer un contrat plein de clauses que nous ne pouvons accepter qu’en vrac. Toutefois si les opérateurs ne respectent pas les règles du code de la consommation on peut aussi faire quelque chose.

Si l’opérateur applique des modifications sans vous en informer de votre droit de rétractation sans frais dans les 30 jours, vous pouvez résilier le contrat ou demander le rétablissement des conditions précédentes. De même, les modalités de retrait doivent être clairement communiquées et facilement utilisable. Il est correct d’informer par SMS mais doit fournir toutes les informations dont vous avez besoin.

Tarifs augmentés par TIM, Wind 3 et Vodafone: que faire pour se défendre

En plus des temps et des moyens, Tim, Wind 3 et Vodafone ne peuvent pas appliquer de changements sans juste cause. Entre autres, la raison doit être objective et ne pas se limiter à des formulations génériques telles que le “changement des politiques commerciales”.

Les informations sur les modifications de prix ou la facturation doivent être transmises aux utilisateurs par tout moyen et fournies de manière claire, transparente et exhaustive au moins deux mois avant la date de modification.

L’opérateur qui communique la modification au client doit l’informer du droit de résiliation du contrat sans pénalités ni frais de désactivation, et avec un préavis d’au plus 30 jours. Nous ne sommes pas obligés d’accepter le changement mais nous ne pouvons pas non plus rester avec l’ancien plan tarifaire: le seul moyen est donc de se retirer du contrat à la recherche d’une nouvelle offre en demandant la portabilité du numéro de téléphone.

Conformément aux dispositions de la loi, le retrait doit avoir lieu sans frais, mais après trente jours sans rien demander, le contrat se poursuivra dans les nouvelles conditions. Selon Agcom, les modalités d’exercice du retrait doivent être clairement expliquées sans avoir à rechercher les informations sur le site Internet de l’entreprise ou à contacter le centre d’appels.