Taxe, arrêt des contrôles sur les comptes Unicredit, Sanpaolo et BNL

La circonstance singulière à laquelle notre pays est confronté, en ce moment de crise sanitaire et d’urgence due à la propagation de Covid-19, a incité l’État à prendre des mesures fiscales sérieuses.

Les règles restrictives adoptées jusqu’à présent, notamment la fermeture à ce jour de toutes les chaînes de production non essentielles, ont eu une réponse immédiate diminution du bien-être de nombreuses familles. Familles qui, en outre, auraient été soumises au paiement normal des impôts et taxes si le gouvernement n’était pas intervenu également dans la prolongation des délais de certaines catégories d’impôts.

Une autre mesure importante prise pour cristalliser temporairement la situation correspond à arrêter les contrôles fiscaux.

Contrôle fiscal et surveillance fiscale suspendus pour l’urgence du Coronavirus

La manœuvre en cause est contenue dans le décret Cura Italia, qui autorisait également geler les délais fiscaux pour ces deux mois (nets de situations urgentes ou d’autres circonstances plus “coercitives”).

Cette extension ne concerne cependant pas seulement le délai de paiement d’une taxe donnée: avec elle, le délai accordé pour effectuer les contrôles fiscaux sera également prolongé, c’est-à-dire report du délai de prescription pour les chèques relatifs à l’année 2015. Pour cet aspect, il est fait appel à une règle prévue par le décret-loi no. 159/2015.

Il est donc clair que la situation est seulement temporaire (et que les nœuds finiront cependant par se détériorer éventuellement, bien que plus tard), et a été conçu pour propager un climat de confiance tant pour les citoyens et les familles que pour les entrepreneurs, les travailleurs et les commerçants.