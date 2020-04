Taxe automobile et redevance RAI: ​​les utilisateurs modifiés pour l’abolition

Et le prix du impôts les plus détestés en Italie va à timbre de voiture et Frais RAI. Un titre mérité à juste titre et qui a récemment conduit à une prolifération d’opinions et de mesures financières contradictoires. Le point commun est le total abolition ce qui n’est possible qu’en ce qui concerne la gestion de l’abonnement télévision. Grande colère de la part de clients qui pensaient que la taxe de location pouvait enfin rester une chose du passé. Voici ce qui se passe.

Bollo Auto e Canone RAI: ​​le séisme fiscal qui secoue les clients italiens

Nous sommes appelés à payer pour ce que nous avons déjà acheté. Dans ce cas, nous payons des contributions économiques pour notre voiture et pour les chaînes de télévision RAI. Alors que pour ce dernier est prévu arrêter le paiement on ne peut pas en dire autant des véhicules. Ceux qui ont plus de 75 ans et les ISEE à faible revenu matures (moins de 7500 euros) peuvent demander spontanément d’éliminer le coût de la télévision de leur facture d’électricité.

Pour la taxe automobile, la situation est très différente et voit la présence d’un cercle de fausses nouvelles d’une pertinence remarquable. Commençons par dire que vous continuez de tout payer régulièrement. En fait, pour être honnête, il y a même eu augmente en raison des taxes sur les commissions PagPA. La retouche atteint 5 euros de plus chaque année. Les différentes régions se sont vu accorder plus de liberté pour définir les coûts, mais tout a été mis de côté avec le passage d’une administration exécutive à une autre.

En fin de compte rien réductions pour ceux qui doivent payer mais seulement la possibilité de reporter le paiement suite aux nouvelles dispositions édictées par le décret du président du Conseil des ministres.