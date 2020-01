Taxe Rai et taxe automobile: l’abolition met les Italiens en crise

Rai fee et Auto Bollo: l’abolition met en crise le Tecnoandroid italien

Depuis quelque temps, nous lisons sur le net de nombreux articles qui parlent de la possible abolition des timbre de voiture et Licence Rai, les deux taxes les plus discutées et détestées de tous les temps. À première vue, l’idée est apparue intrigante et satisfaisante, mais il est bon d’y prêter une attention particulière, car elle est à tous égards l’un des nombreux buffles présent sur le web.

la Licence Rai est la soi-disant “taxe de propriété TV”, tout le monde doit la payer (sauf si elle a plus de 75 ans ou un revenu inférieur à 7000 euros par an) en plusieurs versements directement via la facture d’électricité, payant annuellement 100 euros environ. La taxe génère un bénéfice total de 1,5 milliard euros.

la timbre de voitured’autre part, c’est la “taxe sur la propriété des véhicules”, qui prévoit un coût variable annuel fixe par rapport à la puissance de ce qui précède à payer directement à la régions. Tout le monde doit le payer, car pour l’État, les revenus sont 6 milliards euros.

Rai fee et Auto Bollo: expliquent l’impossibilité de l’abolition

Y compris le montant des taxes, correspondant à 7,5 milliards d’euros de revenus, pour bien comprendre la raison qui empêche son abolition, une analyse de la période que nous traversons actuellement s’impose.

Si vous en avez regardé au moins un nouvelles téléviséesvous aurez sûrement remarqué que la nôtre dette publique elle augmente dramatiquement de jour en jour, les amendes de l’Union européenne, ou l’augmentation probable de la TVA, approchent; pour cette raison, l’État ne peut pas vous priver absolument d’un gain aussi important, sinon il faudrait aller chercher le même argent en imposant d’autres taxes.

