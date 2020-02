Taxe Rai et taxe sur les voitures encore à payer: l’abolition s’estompe

Le rêve d’une possible abolition de timbre de voiture et Licence Rai elle s’est estompée en quelques minutes, un “coup d’éponge” a suffi pour annuler définitivement la possibilité d’assister à un réduction des taxes, car les informations diffusées sur le net se sont avérées être à toutes fins utiles buffle sans aucun scrupule.

Ceux qui ont décidé de le faire avec une telle conviction ont réussi à tromper des dizaines et des dizaines de milliers de consommateurs Italiens, espérant pouvoir voir leurs recettes fiscales des prochaines années diminuer. Malheureusement, l’État italien n’a pas du tout pensé à cette hypothèse, présentant une raison très importante: il ne peut pas renoncer à bénéfices apporté par timbre de voiture et Licence Rai.

C’est précisément la situation, aujourd’hui les caisses de l’Etat sont relativement en difficulté, dette publique il grandit de plus en plus, atteignant rapidement des niveaux à partir desquels il sera très compliqué de pouvoir s’en sortir indemne. Le risque de tomber sur amendes Dall ‘Union européenne est élevé, tout comme la possibilité que vous décidiez de mettre en œuvre un augmentation de TVA, allant en fait à “pêcher” à pleines mains dans les poches des contribuables.

Tampon auto et taxe Rai: l’impossibilité de l’abolition justifiée

la Tampon automatique et le Licence Rai ils sont vraiment trop précieux pour l’État italien, pensez simplement qu’ils vous permettent de gagner respectivement 6 milliards et 1,5 milliard d’euros par an, juste pour comprendre combien une bouffée d’oxygène est pour les coffres de l’Etat.

Enfin, souvenez-vous si vous êtes plus de 75 ou vous avez un revenu annuel inférieur à 7000 euros (environ) vous avez la possibilité de demander leexemption des frais de licence Rai sur le site Web de l’Agence du revenu.