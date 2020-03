Tchernobyl, des documents secrets rendus publics: 5 révélations choquantes

L’attention des médias et du public consacrée à Tchernobyl au cours des derniers mois a produit des résultats impensable. Certainement grâce à l’approbation reçue de Série HBO du même nom, diffusé l’année dernière. La transposition sur petit écran a en effet permis au public de sans parler d’une image plus précise de ce qui s’est passé, en ce qui concerne les informations tranchées et contrôlées qui se sont propagées au moment des événements.

Un des obsessions du régime communiste à la tête de l’URSSau lendemain de la catastrophe ukrainienne, c’est précisément pour masquer autant que possible les effets réels l’explosion du réacteur a provoqué les villes environnantes, à l’ensemble du territoire et à une grande partie de l’Europe de l’Est. Dès le premier épisode, ce concept a été largement souligné, et les spectateurs se trouvent émotionnellement impliqués dans la consternation générale avant au refus péremptoire (par les autorités) de considérer la situation pour sa gravité réelle.

L’œil de taureau que Tchernobyl a trouvé l’a soudainement pointé plus de 30 ans après la tragédiea donc fortement stimulé le débat civil sur la question. Au point d’inciter l’une des plus hautes autorités du domaine de la histoire de la sécurité nationale Américain, le Archives de la sécurité nationale, pour publier des documents inédits sur la gestion de la catastrophe par le gouvernement soviétique de l’époque.

Tchernobyl, des documents jusqu’ici top secrets rendus publics: les 5 choses que vous ne voudriez pas savoir sur la catastrophe nucléaire

Ce qui ressort de la lecture des documents officiels est vraiment refroidissement. De nombreuses résolutions démontrent encore plus latentative inébranlable de garder le monde dans le noir de ce qui à l’époque représentait un échec d’époque, une tache inextinguible sur la réputation étrangère du régime soviétique.

Dans les jours qui ont immédiatement suivi la catastrophe, le Politburo a adopté une résolution qui élevé les niveaux de rayonnement tolérés auxquels les citoyens pourraient être exposés. C’était pour faire face à l’urgence de l’hôpital, qu’il a vu plus de 10 000 personnes déjà disparu pour l’hospitalisation: parmi eux, presque 350 a montré des signes évidents de mal des radiations.

Suite à la publication de cette disposition, de nombreuses personnes par la loi ils ne pouvaient plus rester à l’hôpitalparce qu’ils ont été exposés à des niveaux de rayonnement maintenant acceptable. Parmi ceux-ci, malheureusement, de nombreux femmes enceintes et enfants, qui a ensuite développé des maladies liées à l’exposition.

Pour masquer la gravité de l’exposition, de la viande et du lait contaminés sont devenus disponibles pour le commerce. On parle de 47 500 tonnes de viande et 2 millions de tonnes de lait contaminé.

Toujours en vue d’éviter cela fuite d’informations de l’intérieur, il s’est arrangé pour “localiser et identifier” le étudiants étrangers présents sur le territoire de l’URSS, afin de surveiller leur perception des faits e gérer toute panique est venu créer parmi eux.

Malgré la gravité de l’événement, déjà connu une heure après l’explosion, le premier rapport envoyé à politburo a rapporté que il n’était pas nécessaire de prendre des mesures d’urgence, y compris évacuation de la population de la zone de l’accident.