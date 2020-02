Tchernobyl: une nouvelle visite du site effraie la communauté mondiale

Tchernobyl: une nouvelle inspection du site fait peur à la communauté mondiale de Tecnoandroid

Au cours des 40 dernières années, notre planète a été touchée par plusieurs accidents nucléaires qui ont définitivement érigé un mur de peur parmi les citoyens et cette puissante source d’énergie. Cependant, comme nous pouvons bien l’imaginer, la répartition totale de la population est principalement due à la Tchernobyl qui, après plus de 33 ans, continue de faire discuter les plus grands experts du monde entier en raison des conséquences que la population voisine continue de payer chaque jour. Sans surprise, à ce jour, Tchernobyl est de loin la ville la plus radioactive du monde mais malgré cela, pour beaucoup, il est considéré comme un véritable lieu touristique.

Cependant, après plusieurs années de pur silence, l’attention du public s’est récemment tournée vers la catastrophe qui, comme beaucoup d’entre vous le savent, a été impeccablement documentée par le nouveau Série télévisée “Tchernobyl”, produit par HBO. La conséquence directe de cette série télévisée a été de créer de nouveaux doutes sur la ville radioactive. Ces dernières années, la situation est en fait pratiquement stationnaire mais, à ce jour, quelque chose a peut-être changé. Voyons les détails ci-dessous.

Tchernobyl: les caméras utilisées par les drones révèlent avoir détecté quelque chose d’inattendu

à vérifier l’état de Tchernobyl les dieux ont été employés drones de dernière génération, prévu de contrôler une zone de 15 km autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Sur ce dernier sont des spectromètres ont été installés haute puissance qui, à travers le Technique du lidar, ils ont découvert des niveaux de rayonnement beaucoup plus élevés que prévu. Il y a des zones, en fait, avec des dieux radioactivité très élevée que personne n’aurait pu attendre 33 ans après l’accident.

