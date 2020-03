TCL a fabriqué un smartphone ridicule de 10 pouces qui se replie deux fois sur lui-même – .

Bien qu’il ne soit pas encore clair si les smartphones à écran pliant réussiront vraiment, il est évident que de nombreuses entreprises sont prêtes à essayer de mettre en place des écrans massifs et flexibles dans leurs gammes mobiles. TCL, la dernière entreprise à avoir proposé sa propre version de cette tendance, a réussi à reprendre l’idée et à la monter jusqu’à 11.

Son nouveau concept est doté d’un énorme écran tactile de 10 pouces. C’est énorme, même pour un smartphone pliable, mais TCL l’a fait avec non pas un, mais deux plis. Cette chose semble absolument ridicule, à la fois bonne et mauvaise.

L’intérêt d’un smartphone pliable est de fournir plus d’espace d’écran dans un boîtier familier en taille et en forme à un combiné traditionnel. Samsung, Motorola et Huawei ont réussi à réussir avec divers degrés de succès. Les téléphones sont encore prohibitifs, mais ils existent.

Le TCL “triple” n’est pas un produit de consommation – du moins pas encore – mais la société a permis à un tas de journalistes et d’influenceurs technologiques de jouer avec lors d’un événement récent. Il n’a même pas de nom officiel, donc vous savez que ce n’est pas quelque chose qu’il est sur le point de lancer, mais c’est quand même intéressant.

Comme le rapporte Engadget, l’écran de 10 pouces de l’appareil à trois volets a une résolution de 3K et, lorsque ses deux charnières sont pliées, il devient un smartphone de 6,65 pouces. Il s’agit essentiellement d’un smartphone qui se transforme en tablette, ce qui est un exploit de conception en soi, mais comme le suggèrent les nombreuses impressions pratiques, c’est un géant encombrant d’un gadget. Une fois plié, le «téléphone» est ridiculement épais et il semble qu’il serait très inconfortable de le coincer dans une poche.

La société reste silencieuse sur les spécifications de l’appareil, ce qui est logique car il ne s’agit que d’un concept à ce stade, mais la vraie question ici est de savoir si quelqu’un se soucierait réellement de quelque chose comme ça. Il a certainement un attrait «gadget étrange», mais en termes de fonctionnalités réelles, il semble qu’il sacrifie plus l’expérience du smartphone qu’il n’en ajoute en tant que tablette.

Dans tous les cas, nous devrons attendre et voir si TCL a vraiment l’intention d’en faire un produit de consommation ou non, mais avec les téléphones pliables sur une tendance à la hausse en ce moment, nous ne pouvons certainement pas l’exclure.

Source de l’image: TCL

