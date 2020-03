TCL avance dans la technologie d’écran flexible et pliable pour smartphones

TCL, la marque derrière Alcatel et le défunt BlackBerry, continuez à travailler sur le premier téléphone avec écran du monde extensible et roulant et a également présenté un nouveau concept de tablette pliée en trois.

«Avec ces derniers concepts, TCL a clairement démontré qu’il y a encore beaucoup de place pour de nouvelles idées dans le domaine de la technologie des écrans flexibles et pliables, et il est essentiel pour nous de sortir des sentiers battus et de diriger avec innovation», a déclaré Shane Lee, directeur général du Global Products Center of TCL Communication. “Ces nouveaux formats tirent parti des technologies d’écran et de charnières qui existent déjà dans notre écosystème TCL, nous permettant de réinventer le développement futur des appareils mobiles avec un programme de recherche et développement robuste.”

Au-delà des dispositifs de pliage, TCL a identifié de nouvelles façons de tirer parti de la technologie d’affichage flexible AMOLED avec le développement du premier concept de smartphone extensible / roulant au monde. Seulement 9 mm d’épaisseur, ce concept portable réinvente la conception standard des smartphones, avec un écran AMOLED enroulable qui utilise des moteurs internes pour étendre l’écran de 6,75 pouces à une taille de 7,8 pouces en appuyant sur un bouton . Cela permet une expérience utilisateur complètement nouvelle et comprend des améliorations à l’écran partagé et à l’interface utilisateur multitâche personnalisée par TCL. Grâce à un arbre plus grand et à l’écran enroulé, l’appareil ne présente ni plis ni plis que l’on retrouve dans le AMOLED pliable. Lorsqu’il n’est pas utilisé, un panneau coulissant motorisé utilise des mécanismes avancés pour masquer l’écran flexible. Pour l’instant, aucun détail sur les prix ou la disponibilité du concept de Smartphone avec écran extensible enroulable TCL.

Alors qu’une grande partie du développement autour du pliage s’est concentrée sur les smartphones, TCL pense également que cette technologie peut être utilisée pour une expérience d’écran encore plus grande, c’est pourquoi la société a présenté son concept de tablette pliée en trois, menant Une nouvelle catégorie de produits en développement. Ce prototype utilise les deux technologies de charnière de l’entreprise, DragonHinge et ButterflyHinge, pour plier une tablette de 10 pouces en un appareil de 6,65 pouces, avec un rapport d’aspect de 20,8: 9 et une résolution d’écran de 3K . Il s’agit de la première tablette grand écran qui profite des charnières et des plis doubles pour réaliser ce type de conception de produit, assurant ainsi un pliage en douceur avec un espace minimum. De plus, il a également une luminosité multidimensionnelle avec une finition 3D holographique. Pour le moment, il n’y a pas de détails de prix ou de disponibilité pour le concept de la tablette pliante TCL.