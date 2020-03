TCL dévoile ses nouveaux appareils équipés d’un écran extensible

Au cours de ces premiers mois de la nouvelle année, nous avons vu quelques nouveaux smartphones équipés d’un écran pliant. la société TCLcependant, il avait une autre idée très intéressante dans le domaine technologique. La société a en effet dévoilé ses nouveaux appareils équipés d’un écran extensible.

TCL: voici le nouveau concept de smartphone avec écran extensible

TCL a finalement présenté son idée de smartphone avec écran extensible et pas seulement cela, puisqu’un nouveau a également été révélé tablette avec pliage à trois volets. C’est une innovation technologique du plus haut niveau qui garantit définitivement quelque chose de jamais vu auparavant. la Directeur Général de TCLc’est-à-dire Shane Lee, a déclaré:

“Avec ces derniers appareils, TCL a clairement montré qu’il y a encore beaucoup de place pour de nouvelles idées quand il s’agit de développer des écrans flexibles et pliables, et il est essentiel pour nous de sortir des sentiers battus et de stimuler l’innovation. Ces nouveaux facteurs de forme tirent parti des technologies d’écran et de charnières existantes au sein de notre écosystème intégré, nous permettant de réimaginer l’avenir des appareils mobiles qui peut être poursuivi grâce à un programme de recherche et développement agressif et stimulant. “

TCL développé le tout premier smartphone avec écran enroulable et extensible. De cette façon, le design classique d’un smartphone a été réinventé, car un écran AMOLED qui peut être enroulé grâce à des moteurs internes qui lui permettent de s’étendre d’une diagonale de 6,75 à 7,8 pouces est intégré. Cette technologie vous permet de ne pas avoir de sillons ou de plis que l’on trouve généralement sur les écrans AMOLED pliants.

En plus des smartphones, cependant, TCL a également développé cette technologie vers d’autres produits. la société en fait, il a présenté le nouveau concept de tablette à trois volets. Cet appareil possède à la fois les technologies de charnière de l’entreprise – appelées DragonHinge et ButterflyHinge – et ceux-ci vous permettent de plier l’écran de 10 pouces à seulement 6,65 pouces avec un rapport d’aspect de 20,8: 9 et une résolution de 3K. L’appareil présente également un éclat multidimensionnel grâce à la présence d’une finition holographique 3D.

Pour l’instant, la société n’a pas dévoilé les prix ou la disponibilité de ces deux fantastiques appareils, mais des mises à jour arriveront sûrement dans les prochaines semaines.