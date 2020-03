TCL explore les limites du pliage avec un mobile roulant

Bien que l’édition 2020 du MWC ait été transférée à une succession d’émissions en streaming, il semble que certains des fabricants qui surprennent chaque année avec certains de leurs concepts les plus marquants renouent avec les traditions.

C’est le cas de TCL, qui a déjà surpris le MWC 2019 avec ses premiers prototypes de smartphones pliants. Également renouvelé récemment avec un appareil capable de se plier en deux parties différentes, TCL va maintenant plus loin et présente un mobile avec la possibilité de faire rouler votre écran ou détendez-vous pour adopter un format plus proche de celui d’une tablette compacte.

L’écran qui s’enroule: du téléviseur à votre poche

Il s’agit cependant d’un concept loin de voir la lumière comme le produit final. Le géant chinois de l’électronique ne semble pas tout avoir bien lié dans ce mobile qui n’a toujours pas de nom précis.

Smartphone classique en apparence, se déroule sur son côté droit pour partir en vue d’un double écran soi-disant spacieux et format carré. Bien sûr, parce que dans cette version initiale enseignée aux médias, vous pouviez voir un modèle avec un fond d’écran, représentant simplement la mécanique de l’appareil.

Il s’agit essentiellement de ramasser à l’intérieur du terminal, qui dépense probablement trop de budget en termes d’espace à l’intérieur du terminal, mais c’est toujours intéressant.

Ce sont sans aucun doute des concepts loin d’atteindre les fenêtres, en particulier compte tenu des problèmes de résistance rencontrés par les principaux fabricants de pliage à ce jour: Samsung, Huawei et Motorola. Cependant, c’est une agréable surprise de voir comment ils perdent progressivement leur aspect brut initial.

