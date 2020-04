TCL présente les nouveaux smartphones de la série 10, dont le premier appareil 5G

TCL a présenté les nouveaux smartphones de la série 10, introduisant trois nouveaux appareils premium abordables sur le marché italien, dont le premier smartphone 5G et le premier smartphone avec écran incurvé AMOLED exclusif. Tous les smartphones TCL de Serir 10 implémenter une technologie d’affichage propriétaire TCL NXTVISION, ce qui donne des images avec des couleurs plus naturelles, ajoutant une netteté et des contrastes plus profonds en temps réel. Au-delà, soit TCL 10 Pro, qui TCL 10L et TCL 10 5G ils sont propulsés par le SoC Qualcomm Snapdragon et équipés de quad caméras de haute qualité.

TCL 10 Pro, caractéristiques et prix

TCL 10 Pro est le fleuron de toute la nouvelle gamme de smartphones. Il est équipé d’un écran AMOLED incurvé de 6,47 pouces avec une résolution FullHD + avec des images réduites au minimum et un rapport écran / corps élevé. Ce smartphone est équipé d’un lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et comprend des raccourcis personnalisables Edge Bar pour accéder à vos applications préférées d’une seule main.

TCL 10 Pro est propulsé par un SoC Qualcomm Snapdragon 675 avec processeur octa-core et GPU Adreno 612, accompagnés de 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne extensible avec microSD jusqu’à 256 Go. Quant au secteur photographique, le caméra externe quadruple il se compose d’un Capteur principal 64 MP, un objectif pour des conditions de faible luminosité, un objectif super grand angle (123 °) et une macro. La caméra selfie avant mesure 24 MP.

La batterie a une capacité de 4500 mAh et prend en charge une charge rapide. À bord du TCL 10 Pro, nous trouvons Android 10. Le smartphone sera disponible en Italie à partir du deuxième trimestre de cette année dans les couleurs Ember Grey et Forest Mist Green au prix de 499 euros.

TCL 10L, caractéristiques et prix

TCL 10L est un smartphone qui veut offrir des performances puissantes à un prix plus accessible. Il dispose d’un écran Dotch de 6,53 pouces avec une résolution FullHD + et un rapport écran / corps de 91%. Le smartphone est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 665 avec plateforme AI qui garantit des performances rapides et une faible consommation d’énergie. Le processeur octa-core est aidé par 6 Go de RAM et 64 Go de mémoire interne extensible avec microSD jusqu’à 256 Go.

la Quad Room de TCL 10L se compose d’un Capteur principal 48 MP, un objectif super large 8MP, une macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP pour les effets Bokeh. La caméra avant mesure 16 MP. Encore une fois, à bord de l’appareil, nous trouvons Android 10, tandis que la batterie est de 4000 mAh. TCL 10L sera disponible à partir du deuxième trimestre de l’année dans les couleurs Arctic White et Marina Blue pour le prix de 299 euros.

TCL 10 5G, caractéristiques et prix

Il s’agit le premier smartphone 5G de l’entreprise, conçu pour apporter les avantages de la connectivité 5G à un public plus large, grâce à son prix compétitif. TCL 10 5G est propulsé par le SoC Qualcomm Snapdragon 7 Series (765) avec modem 5G intégré, garantissant une plus grande bande passante de données pour les téléchargements, les téléchargements et une plus grande stabilité WiFi.

Le smartphone est équipé d’un écran Dotch de 6,53 pouces avec une résolution FHD + et un rapport écran / corps de 91%. Quant au secteur photographique, le TCL 10 5G est également équipé d’un quad-caméra extérieure, avec Capteur principal 64 MP, Objectif ultra grand angle de 118 degrés, macro pour des photos super rapprochées à seulement 2 cm et capteur de profondeur pour des photos de qualité professionnelle avec effet Bokeh. La caméra frontale est de 16 MP et met en œuvre la technologie 4en1, combinant automatiquement quatre pixels en un pour produire des photos plus lumineuses et améliorer la qualité d’image même dans des conditions de faible luminosité.

TCL 10 5G sera disponible en Italie au prix de 399 euros. La date de sortie sera communiquée ultérieurement.