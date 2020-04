TCL présente un routeur 5G et de nouveaux casques sans fil

TCL Communication a présenté de nouveaux appareils intelligents: son premier CPE 5G ultra-rapide, TCL KINKHUB 5Get les nouveaux écouteurs sans fil, SOCL500TWS et ACTV500TWS.

CPE TCL LINKHUB 5G est un routeur léger et portable grâce auquel vous pouvez accéder aux réseaux 5G à la maison et au travail. L’appareil prend en charge le WiFi intelligent double bande avec la technologie 4X4 MU-MIMO qui étend la couverture et assure une meilleure stabilité de connexion à haute vitesse, venant prendre en charge la connexion simultanée de mille appareils.

LINKHUB 5G est équipé du chipset Qualcomm Snapdragon X55 et prend en charge la 5G jusqu’à 2,8 Gbps, ainsi que le WiFi 6 pour des vitesses allant jusqu’à 3,6 Gbps. L’appareil sera disponible en Italie au troisième trimestre de l’année à partir de 499 €.

SOCL500TWS et ACTV500TWS, les nouveaux écouteurs sans fil

Les écouteurs SOCL500TWS sont équipés de haut-parleurs de 5,8 mm, pour une expérience audio claire et de haute qualité, avec des basses fortes et engageantes, et ont été conçus pour assurer un confort maximum. Ces écouteurs, en effet, sont équipés d’embouts en mousse Comply Foam Tips, qui assurent un ajustement confortable et capables de s’adapter à tout type d’oreille. Avec une autonomie allant jusqu’à 26 heures (6,5 heures d’utilisation continue et 19,5 heures avec recharge), le SOCL500TWS a obtenu une certification IPX4 avec boîtier étanche et filet de microphone.

Les écouteurs SOCL500TWS ils seront disponibles en Phantom Black à partir du deuxième trimestre de l’année au prix de 99 euros.

Les écouteurs ACTV500TWS sont équipés de pilotes pour haut-parleurs de 6 mm et offrent une meilleure expérience audio que le modèle que nous venons de voir. Ceux-ci ont obtenu la certification IPX7, ils sont donc totalement résistants à l’eau et aux éclaboussures. Quant à l’autonomie, les écouteurs offrent jusqu’à 33 heures d’utilisation (6,5 heures d’utilisation intense et 26,5 heures supplémentaires lorsqu’ils sont rechargés à l’intérieur de l’étui de charge spécial) et prennent en charge la charge sans fil, en plus de la charge rapide qui peut offrir jusqu’à une heure de lecture de musique avec seulement 15 minutes de charge.

L’ACTV500TWS sera également disponible à partir du deuxième trimestre de l’année au prix de 129 euros.