Teamfight Tactics arrive demain sur les téléphones iOS et Android

Étant le premier des jeux univers de League of Legends sorti en dehors du titre officiel, Teamfight Tactics (mieux connu sous le nom de TFT), le jeu basé sur le mod d’échecs automatique Dota 2 a rapidement pris la popularité de son frère.

Cependant, au cours de ces premiers mois, la nature du jeu lui-même a fait place à un énorme barrage de demandes pour que Riot en lance une version portable, destinée aux appareils mobiles et tablettes. Certaines prières qui, comme confirmé par l’un des développeurs de TFT eux-mêmes, auraient provoqué l’arrivée imminente du même, datant de son Disponibilité mondiale pour iOS et Android demain 19 mars.

Donc, la première grande nouvelle est que cette version mobile restera sous le même format gratuit, et étant compatible avec le jeu croisé et les comptes existants sur PC. De plus, cette adaptation ne viendra pas seule, mais inclura également un tout nouveau tutoriel pour renforcer le nouveau gameplay mobile, en plus d’ajouter le mode de jeu de qualification tant attendu, et l’aperçu de sa nouvelle extension thématique Teamfight Tactics: Galaxies, qui comprendra de nouveaux champions, attributs, mini-légendes et arènes.

Je veux dire

Riot prévoit un déploiement de jeux encore plus important

Teamfight Tactics devient ainsi le premier titre Riot à être lancé sur mobile, bien que la société ait déjà assuré que ce ne serait pas le dernier. En fait, à l’époque, nous vous avions déjà parlé de League of Legends Wild Rift, une version portable du MOBA original, qui sortira plus tard cette année; bien que Legends of Runeterra, le jeu de cartes à thème devrait également toucher les appareils mobiles plus tard cette année.

Bien qu’il soit clair que le PC restera la pierre angulaire de Riot, étant la seule plate-forme confirmée sur laquelle nous pourrons jouer son prochain titre de tireur à la première personne appelé Valorant, qui combine les aspects compétitifs d’autres grands titres comme Counter-Strike: Global Offensive, avec les capacités fantastiques et le style artistique coloré de Overwatch. Un autre des grands ajouts et paris de la société qui arriverait plus tard cette année, et pour l’instant, le premier jeu développé par Riot apparemment sorti de l’univers de League of Legends.

Cependant, il y a encore d’autres projets en attente et déjà confirmés en développement, qui arriveront sous la nouvelle signature Riot Forge, une initiative qui permet aux développeurs externes de réaliser des jeux sous licence League of Legends, et parmi lesquels deux projets ont déjà été confirmés: Ruined King et CONV / RGENCE, deux aventures pour un joueur qui, sans date de sortie fixée, a déjà confirmé son avenir présence pour PC et consoles.