TEAMGROUP présente les nouvelles RAM Vulkan-Z et Dark-Z 32 Go T-Force

La RAM comme nous le savons bien est le type de mémoire le plus précieux et le plus cher sur nos PC, en fait, il combine une grande vitesse d’écriture et de lecture, juste pour rendre accessibles les fichiers temporairement ouverts sur lesquels nous travaillons.

De grandes quantités sont spécifiquement demandées par les créateurs de contenus, qui travaillant précisément sur des données volumineuses, ont besoin de beaucoup de RAM pour les contenir.

TEAMGROUP vient à leur secours en présentant deux nouveaux types de RAM de la famille T-Force, appelés Vulkan-Z et Dark-Z, qui parviennent à offrir jusqu’à 32 Go de mémoire par banque unique.

Spécifications sans précédent

Quant au modèle Vulkan-Z, nous avons plusieurs configurations possibles basées sur les 3 vitesses disponibles:

2666Mhz: bande passante de 21328MB / s et le calendrier CL 18-18-18-42.

3000Mhz: bande passante de 24000MB / s et le calendrier CL 16-18-18-38.

3200Mhz: bande passante de 25600MB / s et le calendrier CL 16-18-18-38.

Des données vraiment hallucinantes, flanquées d’une capacité maximale de 32 Go par banque unique pour les deux premières catégories, tandis que 16 Go de mémoire pour la dernière des 3.

Si la gamme Vulkan-Z conserve un design assez sobre, qui peut être défini comme un profil bas avec seulement 32 mm de hauteur, la gamme Dark-Z montre plutôt une esthétique plus attrayante, avec un dissipateur de chaleur de 43,5 mm et est présentée en 4 possibles vitesse:

2666Mhz: bande passante de 21328MB / s et deux versions différentes en termes de timing: CL 15-17-17-32 et CL 16-18-18-38.

3000Mhz: bande passante de 24000MB / s et le calendrier CL 16-18-18-38.

3200Mhz: bande passante de 25600MB / s et le calendrier CL 16-18-18-38.

3600Mhz: bande passante de 28800MB / s et le calendrier CL 18-22-22-42.

Même les mémoires de la famille Dark-Z sont disponibles en configurations à une ou deux banques, dont les simples se composent de banques de mémoire de 8 et 16 Go, tandis que pour les doubles, vous pouvez obtenir jusqu’à 32 Go de mémoire.

Pour les deux produits, TEAMGROUP garantit une garantie à vie et un dissipateur thermique en aluminium.