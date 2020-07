Technics EAH-AZ70W, écouteurs intra-auriculaires avec ANC

Sur le marché des écouteurs sans fil intra-auriculaires, les fabricants ont du mal à atteindre la qualité d’appareils plus grands. Bien sûr, le son est l’un d’entre eux, à la fois en puissance et en qualité, l’autre point est d’obtenir une annulation de bruit de niveau. Apple et Sony sont parmi les marques qui se distinguent à cet égard, mais maintenant, ils reçoivent un nouveau concurrent dans le ring qui veut leur rendre les choses difficiles, le nouveau Technics EAH-AZ70W, un véritable casque sans fil avec suppression active du bruit que nous avons testé et qu’aujourd’hui nous vous proposons nos impressions.

Nous commencerons par dire que nous parlons d’un appareil haut de gamme, quelque chose qui se remarque dans les finitions et dans le prix, ce qui nous fait exiger des résultats en conséquence. Technics a mis toutes ses armes dans ces écouteurs et maintenant nous allons voir si les résultats en valent la peine.

Technics EAH-AZ70W, un design vraiment premium

Lorsque nous recevons nos nouveaux écouteurs, nous réalisons immédiatement l’aura de qualité que la marque veut leur imprimer, logée dans une boîte de poids considérable qui protège chaque élément de l’appareil. À l’intérieur, la base de chargement, les deux écouteurs, plusieurs paires de coussinets en silicone, les manuels habituels et un câble de chargement USB vers USB C sont parfaitement compartimentés.

Bien que vous verrez le nom de Technics AZ70 sur la boîte, son nom «officiel» est Technics EAH-AZ70W, ce qui explique la réduction pour faciliter la mémorisation. Disponible en noir et argent, dans notre cas nous avons le modèle le plus foncé, qui est celui que nous détaillerons ci-dessous.

Avec un design aux lignes épurées, la vérité est qu’il déborde d’élégance. La base de chargement a une finition qui la rapproche d’un gris foncé d’un noir pur, avec une finition en aluminium brossé sur le dessus qui met en valeur le logo de l’entreprise en bas-relief. À l’arrière, nous trouvons la charnière de la couverture, parfaitement cachée, et le Port de charge USB Type-C. À vue et au toucher, vous ne pouvez pas en mettre mais à ce stade.

Ajusté par une fermeture magnétique, le capuchon montre de la fermeté, sans le moindre mou lors de la remontée pour nous laisser voir deux espaces où placer nos écouteurs. Dans ces trous, une série de broches entrent en contact avec de nombreuses autres situées à la base de chaque oreillette pour les charger tout en les maintenant grâce au magnétisme. À l’avant situé entre les écouteurs, trois petites LED nous permettent de voir le niveau de charge de l’étui.

Passant à ceux qui sont les écouteurs eux-mêmes, nous trouverons une base en polycarbonate noir et un extérieur en aluminium brossé dans un format circulaire avec le logo Technics à l’intérieur et dans son contour quelques petites LED qui indiquent quand ils sont chargement ou couplage.

La partie externe du Technics EAH-AZ70W est tactile, servant de contrôle de lecture, d’avance, de recul ou d’invocation de l’assistant numérique en service. Cependant sur l’oreillette droite, avec une pression longue aussi nous pouvons activer la suppression active du bruit, le son ambiant ou désactiver les deux.

Ergonomie très réussie

Pour ce type de conception, j’aime généralement les écouteurs qui ont un certain type d’aileron ou similaire qui aide à son réglage. Mes oreilles ne prennent pas toujours ces appareils en charge de manière conviviale et je craignais que cela ne se produise. Au départ, c’était le cas et lors de mes premières tentatives à plusieurs reprises, les écouteurs se sont retrouvés au sol, finalement il s’agissait simplement d’utiliser les bons pads pour que les écouteurs restent bien en place. Bien sûr, ils peuvent ne pas être les plus appropriés si vous prévoyez de les utiliser en faisant du sport, car à ce stade, ils ont leurs limites.

Au quotidien, ses 7 grammes de poids et sa bonne ergonomie les rendent extrêmement confortables à porter, même pendant de longues périodes. Ici La technique a atteint un résultat à la hauteur de l’esthétique de l’appareil, non seulement avec une très belle, mais aussi très confortable à porter. Pour les mettre mais il a une petite saillie à l’intérieur, où ils placent le L ou R que si vous appuyez sur l’écouteur, il colle légèrement dans l’oreille. Heureusement, les capteurs tactiles fonctionnent également, il suffit de les toucher pour les détecter et il n’est pas nécessaire de les appuyer.

Une puissance et une qualité qui nous isolent de la « foule folle »

Les Technics EAH-AZ70W ont pilotes avec aimant néodyme 10 mm avec une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHzMais ce n’est que la pointe de l’iceberg. La société a utilisé un matériau composite PEEK avec un revêtement en graphène sur le diaphragme dans la construction de ses contrôleurs et a ajouté une caméra de contrôle acoustique à l’intérieur de chaque écouteur.

Selon la société, la grande taille de ses haut-parleurs permet des basses plus visibles, tandis que le diaphragme PEEK recouvert de graphène améliore sa résistance et réduit les vibrations inutiles pour obtenir des voix plus claires et plus douces. La chambre de contrôle acoustique cherche à contrôler les flux d’air autour du diaphragme afin que les médiums et les basses soient présents au niveau des basses et empêchent les différentes gammes de marcher les unes sur les autres.

En ce qui concerne l’annulation du bruit, les Technics EAH-AZ70W ont une combinaison de parties analogiques et numériques, qui utilise un système Feedforward et Feedback ainsi qu’un algorithme qui génère des modèles pour contrer les bruits dans notre environnement. Le résultat de cette suppression active du bruit est l’un des meilleurs que nous ayons pu tester, vous permettant de vous déconnecter de tout pendant que nous nous déplaçons dans le métro ou nous promenons dans des villes aussi bruyantes que Madrid. Bien sûr, il n’est pas toujours pratique d’être aussi déconnecté, donc avec une pression supplémentaire sur l’écouteur droit, nous pouvons activer le son ambiant, en écoutant tout ce qui se passe autour de nous.

Un autre aspect qu’ils voulaient souligner est la capacité d’entendre notre voix, pour laquelle ils ont utilisé des microphones MEMS. Grâce à une structure en labyrinthe, ces microphones minimisent le bruit tel que le bruit du vent, nous permettant de parler à notre interlocuteur clairement et sans « sifflets » gênants. À ce stade, nous devons également souligner ses bonnes performances, même si elle n’atteint pas le niveau de satisfaction que nous a laissé la suppression active du bruit.

Spécifications Technics EAH-AZ70W

Caractéristiques: Haut-parleurs: 10 mm (3/8 pouce) avec revêtement en graphène et aimant en néodyme Annulation active du bruit Fréquence de réponse: 20 Hz – 20 kHz Commandes: Microphone à capteur tactile: Autonomie MEMS: 6,5 heures (19,5 heures avec base de charge) Charge: casque environ 2 heures. Base de chargement env. 2,5 heures Poids du casque: 7 grammes Base de chargement: env. 65 grammes avec connecteur USB Type-C Technologie sans fil: Bluetooth 5 prend en charge les profils A2DP, AVRCP, HSP, HFC Codec: SBC et AAC Distance d’utilisation: jusqu’à 10 m Étanche: IPX4 (casque uniquement)

Une application pas compliquée

Technics a l’application correspondante, Technics Audio Connect pour Android et iOS, ce qui nous aide à configurer et contrôler différents aspects de nos écouteurs. Au début, cela semble trop simple, mais la vérité est que cette simplicité ne signifie pas qu’elle nous permet de tirer le meilleur parti de l’appareil.

Parallèlement à la possibilité de mettre à jour nos écouteurs, de configurer l’assistant vocal que nous aimons le plus ou de localiser où nous avons oublié le Technics AZ70 avec l’émission d’un bip qui révèle sa présence (difficile à localiser presque toujours), cette application nous permet de voir la batterie restante, activez la suppression du bruit et surtout effectuez des réglages de son ou de connexion.

Au moment de tester que j’ai apprécié ces écouteurs, je n’ai eu aucun problème de connexion, mais cela dépend également de notre smartphone. Si nous avons rencontré des problèmes, l’application nous permet de privilégier la connectivité à la qualité, ce qui signifie que nous utilisons un codec SBC et en théorie stabilisons la connexion. Comme je le dis dans mon cas je n’ai pas pu le prouver car en privilégiant la qualité sonore je n’ai pas eu de problème, mais il est bon de savoir que nous avons cette option.

Une autre fonction que l’application nous donne est de pouvoir amplifier les basses, prioriser les voix ou utiliser les égaliseurs pour ajuster le son à notre guise dans cinq bandes de -6 dB à 6 dB. Dans mon cas, la plupart du temps, j’ai utilisé les paramètres par défaut pour avoir une vraie idée de la qualité du son.

Expérience utilisateur

Comme nous l’avons déjà dit, les Technics EAH-AZ70W sont extrêmement confortables à utiliser et bien qu’ils dépassent légèrement de nos oreilles, ce n’est pas une exagération et reste en ligne avec des modèles similaires. Avec une charge, le casque offre une autonomie d’environ six heures si nous avons activé l’annulation du bruit, tandis qu’avec la base, cela dure environ 18 à 19 heures.

La suppression du bruit a été l’une des grandes joies que ces écouteurs nous ont apportés, réalisant une réduction notable du bruit qui nous entoure, augmentant ainsi le sentiment d’isolement et nous permettant de nous aventurer dans la musique à un autre niveau. D’un autre côté, le mode ambiant fonctionne correctement, bien que les voix nous parviennent avec une légère touche «métallique». Quelque chose qui, heureusement, ne se produit pas avec les microphones MEMS, qui permettent à notre voix d’arriver avec clarté et puissance à notre interlocuteur, rendant également l’utilisation de l’assistant numérique précise et sans avoir à répéter les commandes.

Comme c’est généralement la norme, nous avons utilisé différentes listes pour tester la qualité sonore, chacune priorisant un genre et différents types de voix, en plus de l’utiliser pour voir le film étrange pour compléter l’expérience.

Cela n’a pas été une surprise du bon résultat de la basse, avec laquelle nous obtenons une expérience que nous pouvons qualifier de «énergique», mais la surprise que nous avons prise dans le milieu de gamme, un secteur où ce type d’appareils abaisse généralement la barre mais que dans le cas du Technics AZ70 ils sont remarquablement résolus. Avec cela, nous pouvons écouter des chansons où la voix est appréciée naturellement et avec de larges nuances, donc si vous aimez la musique vocale et que vous souhaitez apprécier chaque note de votre chanteur préféré, ces écouteurs sont une excellente option.

La plage plus nette offre également de très bons résultats, peut-être pas au niveau des médias, mais c’est le meilleur que nous écouterons dans des écouteurs de ce type.

Conclusions et avis

Les Technics EAH-AZ70W sont des écouteurs qui respirent la qualité dans leur construction et la satisfaction dans leur utilisation. Son confort est aidé par des écrans tactiles avec une réponse rapide et sensible, ainsi qu’une application très intuitive et facile à utiliser. Au quotidien, vous vous habituez à les utiliser en quelques minutes à peine, tant qu’il vous faut apprendre les différentes touches.

Un son riche et équilibré le rend approprié pour les personnes qui cherchent à apprécier les nuances, avec les médiums où ils se démarquent vraiment et la zone des aigus où ils le font le moins. Cependant, l’évaluation globale est plus que satisfaisante.

Dans ce type d’appareil, obtenir une bonne suppression du bruit n’est pas facile, cela nécessite une conception adaptée que j’ai physiquement isolée, mais aussi une combinaison de matériel et de logiciel qui nous permet d’annuler les bruits que nous ne voulons pas entendre. L’offre de Technics peut ne pas atteindre les résultats d’un système circumaural, mais c’est sans aucun doute l’un des meilleurs que nous ayons testé dans sa gamme.

Comme prévu, le principal mais de ces écouteurs est leur prix, 279 € font mal à la poche, mais si vous recherchez la qualité et l’isolement que les Technics EAH-AZ70W vous permettent, c’est le prix à payer pour l’avoir.

Technics EAH-AZ70W

€ 279,00

Annulation du bruit

9.0 / 10

Pour

Élimination du bruit des meilleurs que nous ayons essayés Design et esthétique Son de qualité qui vous permet d’entendre clairement les voix

Contre

Prix ​​Ne convient pas aux athlètes

