Techstars Seattle dévoile les 10 nouvelles startups de sa 11e cohorte d’accélérateurs – .

La 11e cohorte de Techstars Seattle a officiellement lancé un voyage de 3 mois aujourd’hui sur l’accélérateur de longue date de Seattle.

Techstars Seattle, la troisième version de Techstars après Boulder et Boston, a diplômé 110 entreprises depuis 2010. Les anciens de l’accélérateur – des entreprises telles que Remitly, Outreach, Skilljar, Bizible, Leanplum et Zipline – ont collectivement collecté près de 1,2 milliard de dollars en capital d’investissement. Techstars Seattle fait partie d’un réseau Techstars plus vaste qui comprend 43 programmes à travers le monde et propose également un fonds de capital-risque Techstars et un modèle de studio de démarrage.

Voir la liste complète des entreprises ci-dessous.

Isaac Kato.

Nouveau leader

L’entrepreneur en série Isaac Kato est le nouveau directeur général de Techstars Seattle. Il remplace Chris DeVore, l’ancien directeur général qui a démissionné l’année dernière après près de cinq ans à la tête de Techstars Seattle.

Kato a déclaré à . qu’il suivrait principalement le même script des années passées. Il se consacre à aider les fondateurs à apprendre les principes et les pratiques de leadership entrepreneurial de base.

Kato était auparavant PDG de la startup MightyAI de Seattle, qui a vendu à Uber l’année dernière. Il a fondé et dirigé la société londonienne de centres de données Verne Global pendant près d’une décennie. Le diplômé de Stanford et Harvard a également cofondé et vendu Sven Technologies à la fin des années 90 avant de travailler dans deux sociétés d’investissement.

La diversité

Cette cohorte est diversifiée – de diverses manières.

Emplacement: Les compagnies sont originaires de Seattle, de Philadelphie et d’Estonie.

Secteur: Ils travaillent dans des secteurs tels que les logiciels d’entreprise, les soins de santé et les technologies financières.

Historique du fondateur: Il y a trois startups avec des femmes fondatrices et divers membres de l’équipe qui sont des minorités sous-représentées.

«Nous avons vraiment fait un effort pour nous approvisionner à partir d’une variété de pools de fondateurs divers et avons un comité de sélection diversifié», a déclaré Kato. DeVore a précédemment abordé le manque de diversité du programme.

Élément clé de l’écosystème technologique de Seattle

Kato, qui est arrivé à Seattle il y a 18 mois, a décrit Techstars Seattle comme un «atout communautaire». Il a dit qu’il avait été époustouflé par l’aide et le soutien reçus de ses collègues de la région. “Tout le monde est vraiment enthousiasmé par les Techstars”, a déclaré Kato.

Techstars Seattle est l’un des nombreux programmes locaux qui aident les entrepreneurs et les startups, dont certains sont déjà en ville mais aussi à l’extérieur de Seattle, qui finissent par rester en permanence après avoir traversé l’accélérateur. Ces entreprises s’ajoutent à un solide écosystème de startups qui ne cesse de croître.

“Nous ne sommes qu’au milieu des manches en ce qui concerne la croissance et l’ampleur de cet écosystème”, a déclaré Kato. “Le volant tourne mais il va devenir beaucoup plus gros et tourner plus vite dans les années à venir.”

La journée de démonstration est prévue le 29 avril à Seattle.

Rencontrez la classe Techstars Seattle de 2020:

Caravel (Portland, Ore.) – «R&D en temps réel pour le commerce»

Introwise (Estonie) – «Plateforme unifiée pour les événements et les communautés»

Mdally (Philadelphie, Pennsylvanie) – «Permettre la navigation non urgente au 911 vers des sites de soins plus appropriés»

neu (Seattle, Washington) – «La solution de nettoyage sans tracas pour les locations de vacances»

Olive Technologies (Vancouver, B.C.) – «Transformer la façon dont les entreprises évaluent et achètent la technologie avec la communauté et l’IA»

Retrocasual (Seattle, Washington) – «Intelligence de vision par ordinateur pour l’analyse, l’efficacité et la formation professionnelles»

Shotcall (Atlanta, Ga.) – «Créer un engagement significatif et des opportunités médiatiques grâce aux jeux et au streaming»

Spyn Pay (Seattle, Washington) – «Carte de crédit qui vous aide à dépenser en toute confiance et de manière responsable»

Yave (Seattle, Washington) – «Yave décommodifie le café et le cacao en associant les agriculteurs aux torréfacteurs»

Zendoc (Seattle, Washington) – «Gestion intelligente des contrats»