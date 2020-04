Tecnoandroid et Aukey contre le coronavirus: don de 1000 masques

Depuis sa création, Tecnoandroid a réfléchi à sa mission d’informer les Italiens sur les produits les plus avancés technologiquement sur le marché. La technologie est notre métier, notre passion. En tant que journal enregistré indépendant, nous avons le devoir d’informer nos lecteurs. En tant que citoyens, dans les petits, nous avons le devoir moral de faire, comme tout le monde en Italie, de notre mieux pour faire face à l’urgence actuelle à laquelle notre pays est contraint. Nous devons tous faire de notre mieux dans ce que nous faisons le mieux pour aider nos frères médicaux, infirmières, OSS, personnel de livraison, les forces armées et toutes ces autres activités indifférentes prévues par le Dpcm 22 mars 2020. Pour nous aider et aider nos proches.

“La force de la meute est dans le loup, la force du loup est dans la meute.” – Devise scoute.

Coronavirus: 1 000 masques prêts pour l’hôpital Pertini de Rome, pour l’hôpital Pescina et les forces de l’ordre

Aukey Technology Co., Ltd. (connue par beaucoup comme “Aukey«) Est une entreprise fondée le 13 septembre 2010 à Shenzhen, dans le sud de la Chine. L’entreprise est très appréciée en particulier par les passionnés de technologie pour ses prix super compétitifs et l’excellente qualité de ses produits. Avouons-le: “Qui parmi vous n’a pas au moins un appareil Aukey dans la maison?”. Qu’il s’agisse d’un support de smartphone pour voiture, d’un haut-parleur Bluetooth, d’une PowerBank ou d’une paire d’écouteurs, Aukey a toujours été synonyme d’un excellent rapport qualité / prix.

À partir d’aujourd’hui, cependant, vous l’apprécierez encore plus. Grâce à Aukey, en effet, il a été possible de bien trouver 1000 masques K95 (Équivalent FP2), produit par la société mère d’Aukey en Chine, que nous avons décidé de donner àHôpital Sandro Pertini à Rome, auHôpital Pescina (L’Aquila) et à Application de la loi. Vraiment un petit geste qui, nous l’espérons, sera utile à tout le monde. Parce que, comme mentionné ci-dessus, en ce moment, il est vraiment nécessaire que chacun donne le meilleur de lui-même. Autant que possible.

Mais cela ne s’arrête pas là. Dans de telles situations, la technologie devient d’une importance capitale. De nombreuses entreprises ont abordé le travail intelligent et le travail à domicile pour la première fois. Nous confirmons notre disponibilité totale pour répondre à vos questions, curiosités et perplexités. N’hésitez pas à nous écrire à partir de la section Contactez-nous du site ou sur notre chaîne YouTube, nous essaierons de vous répondre avec des vidéos et des informations spécifiques, qui peuvent également être utiles à d’autres entreprises en Italie.

(Tous) ensemble, nous pouvons le faire!