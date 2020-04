Téléchargement gratuit de Just Cause 4 et des roues d’Aurelia

L’Epic Games Store nous permet de télécharger des jeux gratuitement et pour une durée limitée Just Cause 4 et Wheels of Aurelia, deux titres qui peuvent nous appartenir pour toujours si nous les revendiquons avant jeudi de la semaine prochaine.

Le processus n’a pas changé, pour réclamer les deux titres, nous n’avons qu’à entrer dans Epic Games Store avec notre compte et ajoutez-les à notre bibliothèque, sans plus tarder. Nous n’avons même pas besoin de démarrer le processus d’installation, donc si vous n’avez pas assez d’espace ou si vous ne voulez pas encore commencer à les jouer, rien ne se passe, vous pouvez les obtenir, les lier à votre compte et en profiter plus tard.

Il n’y a aucun engagement et aucune dépense n’est engagée, les deux jeux sont gratuits “vraiment”. Cela fait partie, comme la plupart de nos lecteurs le savent, de la stratégie d’Epic Games Store consistant à offrir des jeux gratuits pour attirer de nouveaux utilisateurs et garder ceux que vous avez déjà satisfaits.

Wheels of Aurelia est un jeu très curieux qui nous fera traverser la côte italienne avec une perspective isométrique. Sa section technique est assez simple, mais elle a une très bonne histoire et narration qui vous gardera accroché pendant des heures. Just Cause 4, en revanche, n’a pas besoin d’être présenté, c’est un titre triple A qui nous offre une immense scène où nous pouvons faire des ravages avec un grand nombre d’armes.

Exigences de Just Cause 4

Minima

Windows 7 64 bits avec SP1.

Processeur Core i5 2400 ou FX 6300.

8 Go de RAM.

Carte graphique GeForce GTX 760 ou Radeon R9 270 avec 2 Go de mémoire graphique.

60 Go d’espace libre.

Recommandé

Windows 10 64 bits.

Processeur Core i7 4770 ou Ryzen 5 1500X.

16 Go de RAM.

Carte graphique GeForce GTX 1070 ou Radeon RX Vega 56 avec 8 Go de mémoire graphique.

60 Go d’espace libre.

Exigences concernant les roues d’Aurelia

Minima

Windows XP avec SP3.

Processeur 2 GHz.

2 Go de RAM.

Carte graphique avec 512 Mo de mémoire.

500 Mo d’espace libre.

Recommandé

Windows XP avec SP3.

Processeur 3 GHz.

3 Go de RAM.

Carte graphique avec 1 Go de mémoire.

500 Mo d’espace libre.

