Téléchargez les impressionnants fonds d’écran Xiaomi dans MIUI 12

Lors d’un événement dédié lundi, Xiaomi a finalement présenté – et avec la nouvelle Mi 10 Youth Edition, avec un zoom optique 5x au format périscope – sa prochaine couche de personnalisation sur ses appareils Android. MIUI 12 arrive avec une multitude de nouveautés dans de nombreuses sections, bien que l’une des plus frappantes était sans aucun doute sa nouvelle fonds d’écran.

Et c’est qu’il vient non seulement avec une bonne quantité de papiers peints à utiliser, qui aussi, mais aussi atterrir avec le Super fond d’écran immersif de la Terre et de Mars, que vous pouvez voir en action dans la vidéo ci-dessous.

Comme d’habitude, dès que le logiciel a commencé à apparaître, certaines des images de taille originale sont apparues en ligne. Cette fois, c’est la communauté des développeurs XDA qui nous apporte ces fonds d’écran saisissants. Dans le cas des Super Wallpapers, il ne suffira pas d’appliquer une image comme fond d’écran.

Au lieu de cela, il devra être installé une application pour chaque fond d’écran, sur Terre ou sur Mars, et installez-le en accordant des autorisations d’installation à partir de sources externes. Dans ce cas et bien sûr, nous ne pouvons voir ces fonds d’écran en fonctionnement que sur les appareils Android, bien qu’avec une limitation.

Et c’est que, comme ils l’avertissent de XDA, ces fonds ne fonctionneront que sur les appareils Mi, Redmi et Poco sous la version la plus récente et disponible de la couche de personnalisation Xiaomi: MIUI 11.

Vous pouvez télécharger tous les fonds d’écran dans un seul fichier zip ou accéder au images dans leur résolution d’origine en cliquant sur les vignettes ci-dessous ou en parcourant tout l’album.

Ce n’est qu’une des nombreuses innovations visuelles qui atteindront une variété de téléphones Xiaomi, dans un affichage de versions qui seront échelonnées en fonction de la gamme et de l’âge du terminal. Au total, il devrait atterrir sur plus de vingt modèles, où avoir été présenté au cours de la dernière année garantira presque la mise à jour du terminal, qu’il soit plus modeste. De plus, les terminaux Mi et Redmi recevront bientôt MIUI 12, en commençant par un premier tour qui viendra en juin prochain.

