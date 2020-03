Téléchargez les nouveaux fonds d’écran iPad Pro pour votre appareil ici

Hier, Apple a dévoilé sa nouvelle gamme d’iPad Pro, avec un scanner LiDAR à l’arrière, un processeur Bionic A12Z plus puissant et le clavier magique avec accessoire de trackpad. Comme avec la plupart des nouveaux produits Apple, l’iPad Pro 2020 comprend également de nouveaux fonds d’écran, et vous pouvez les télécharger ci-dessous.

Nouveaux fonds d’écran iPad Pro

Bien que les nouveaux modèles iPad Pro 11 pouces et iPad Pro 12,9 pouces soient disponibles à la commande dès maintenant, les premières livraisons ne devraient pas arriver avant la semaine prochaine. Néanmoins, le graphiste AR7 sur Twitter a partagé les nouveaux fonds d’écran non seulement optimisés pour l’iPad Pro, mais aussi pour les iPhones et autres iPads.

Ces images colorées ont été extraites directement du fichier IPSOS iPad.4 13.4 pour le nouvel iPad Pro, AR7 les optimisant également pour tous les appareils.

Vous pouvez télécharger gratuitement les arrière-plans iPad Pro pour tous vos appareils Apple ici.

Les images de presse d’Apple montrent également un autre fond d’écran de nuage avec des accents rouges, bleus et violets. Le graphiste Fabio Scarparo a recréé cette image à une résolution de 5450 × 4084. Ceci est mon préféré des nouveaux fonds d’écran d’Apple.

Téléchargez gratuitement le fond d’écran iPad Pro rouge / bleu / violet ici. Vous pouvez également télécharger depuis iSpazio.

Que pensez-vous des derniers designs de papier peint d’Apple pour iPad Pro? Ils semblent très similaires au fond d’écran orageux populaire inclus avec l’iMac Pro en 2017. Faites-nous savoir quel fond d’écran vous utilisez dans les commentaires ci-dessous!

En savoir plus Couverture . de l’iPad Pro:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: