Telecom, amende de près de 5 millions d’euros pour pratiques “fantômes”

Joli chat à peler Telecom, la compagnie de téléphone en a fait livrer un salé fin par l’autorité antitrust qui a mené une enquête sur les activités de la société italienne.

Un éclair de l’AGCM

Le géant de la téléphonie made in Italy a ainsi subi le jugement de AGCM (Agence de la concurrence et du marché), qui a notifié deux fautes principales par Telecom dans le cadre d’une enquête menée à la suite d’un rapport reçu de iliad.

C’est l’agence qui a fait connaître ce résultat après avoir évalué certaines pratiques de télécommunications existantes telles que “trompeur, peu clair et incorrect».

l’autorité antitrust a reconnu le crime de violation de l’article 65 du code de la consommation, en fait en phase d’adhésion aux offres de téléphonie, Telecom a services supplémentaires pré-activés par rapport à l’offre principale, qui implique une charge des coûts pour le consommateur, qui s’est vu refuser la possibilité de consulter un citation et exprimez votre faveur.

Le deuxième comportement incorrect concerne plutôt les offres de reconquête personnalisées pour les services de téléphonie mobile, destinées à des cibles prédéterminées, anciens clients.

Telecom aurait contacté ses cibles via SMS ou Centre d’appel, fournissant des informations insuffisantes, ne décrivant que les principaux points de l’offre, à savoir le volume et le prix du trafic, avoir volontairement omis de préciser des détails supplémentaires concernant les coûts éventuels ou nécessaires à engager adhérer à l’offre et / ou à tout contraintes contractuelles.

Selon l’antitrust, ce comportement de la part des télécoms aurait incité le consommateur à prendre une décision, de type commercial, qui pour cela présentée devant ses yeux, il sinon il n’aurait pas pris.

Tout cela a coûté environ à Telecom 4,8 millions d’euros, 2,52 millions liés à la violation de l’article 65 et 2,28 millions liés à des comportements incorrects et trompeurs à l’égard des consommateurs.

L’enquête a été ouverte le 20 février 2019, et les activités de vérification subséquentes ont commencé le 26 février dans les bureaux de Rome.

De nombreux rapports (environ 11) de l’association de consommateurs ont déclenché l’action des autorités Altroconsumo, qui a constaté un certain manque de clarté dans l’affichage des offres aux clients, avec peu de tendance à les informer des surcoûts à payer, ainsi que iliad, qui a présenté une demande de participation à la procédure, qui a ensuite été acceptée.