Telefónica, Santander et d’autres sociétés créent un fonds de 150 millions pour lutter contre le coronavirus

Telefónica, Banco Santander, BBVA et d’autres grandes sociétés Ibex 35 ont créé conjointement un fonds d’environ 150 millions d’euros pour acheter des fournitures médicales et lutter contre la pandémie de coronavirus qui affecte actuellement l’Espagne et d’autres pays dans le monde.

La contribution de chaque entreprise à ce fonds commun, selon des sources consultées par El Confidencial, sera 25 millions, bien que ce chiffre puisse varier à l’avenir si une collaboration économique accrue de ces sociétés devient nécessaire.

Pour le moment, Telefónica, Banco Santander, BBVA, Inditex et Iberdrola participeront à cette initiative, mais l’intention est que, selon El Confidencial, d’autres sociétés espagnoles à grande échelle telles que Naturgy, CaixaBank et Endesa se joignent également.

L’argent ira au achat de divers matériaux sanitaires, y compris des respirateurs. Les entreprises participantes utiliseront également leurs propres réseaux logistiques pour déplacer et distribuer les différents matériaux achetés dans les meilleurs délais.

En Espagne, l’expansion du coronavirus (COVID-19) a touché 39 673 personnes, selon les données les plus récentes publiées par le ministère de la Santé. Le nombre total de décès à la suite de cette pandémie s’élève à 2 696, tandis que le nombre de personnes guéries s’élève également à 3 794.

Les principaux foyers de la pandémie sont la Communauté de Madrid et la Catalogne. Il y a près de la moitié des personnes touchées et environ les deux tiers des décès ont été enregistrés à ce jour.

Pour faire face à cette situation, Le Conseil des ministres a approuvé le 14 mars la déclaration de l’état d’alarme, permettant au gouvernement espagnol de prendre des mesures extraordinaires pour préserver la sécurité des citoyens. Celui-ci a une durée initiale de 15 jours, mais, si le Congrès des députés le permet, sa validité pourrait être prolongée jusqu’au 11 avril.

