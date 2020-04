Telegram, de nouvelles fonctionnalités arrivent, y compris les appels vidéo de groupe

Telegram a récemment annoncé son record de 400 millions d’utilisateurs mensuels dans le monde. La plateforme se prépare donc pour de nouvelles fonctionnalités à venir, notamment une nouvelle option d’appel vidéo de groupe sécurisé. La société a partagé quelques détails dans un message communautaire.

Le communiqué de presse révèle que la société prévoit de lancer prochainement une fonction d’appel vidéo de groupe protégé. Rivals WhatsApp et Google Duo ont déjà mis en œuvre cette fonctionnalité et Telegram se prépare maintenant à publier la fonctionnalité.

Telegram ne manque jamais une occasion d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à l’application

La société a déclaré que le blocus actuel dû au COVID-19 a forcé les gens à rester en quarantaine à la maison, en travaillant avec des outils de travail intelligents. Par conséquent, les gens ont besoin d’une fonctionnalité de communication sécurisée mais rapide. Il a également ajouté que les appels vidéo actuels disponibles dans d’autres applications se concentrent sur la stabilité plutôt que sur la confidentialité. Pour cela, la société a assuré qu’elle souhaite éliminer cette préoccupation en se concentrant sur une plateforme sécurisée et intuitive pour la fonction d’appel vidéo.

En outre, la société a également remercié les utilisateurs d’avoir choisi une communauté de messagerie intelligente et gratuite. Il a déclaré qu’avec 1,5 million de nouveaux utilisateurs se connectant chaque jour, Telegram est devenu l’application de médias sociaux la plus téléchargée dans plus de 20 pays.

La publication mentionne également de nouvelles fonctionnalités. Ceux-ci incluent un mode Quiz, un nouveau répertoire d’autocollants avec plus de 20 000 autocollants, un nouveau menu de pièces jointes sur Android avec de nouvelles animations et une interface intuitive. Il y aura également des améliorations sur Mac OS avec le partage de contenu multimédia simplifié à partir des pages de profil et enfin une nouvelle option pour les emojis animés.