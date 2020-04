Telegram dévoile de nouvelles fonctionnalités d’appel vidéo de groupe sécurisé à venir cette année

L’application de messagerie populaire Telegram indique qu’elle ajoutera bientôt la prise en charge des appels vidéo de groupe. Cela coïncide avec l’annonce faite hier par Facebook d’un nouveau concurrent “Messenger Rooms” pour Zoom et Group FaceTime.

Dans un article de blog, Telegram indique qu’il ajoutera la prise en charge des appels vidéo de groupe – en mettant l’accent sur la sécurité – plus tard cette année:

Quelle est la prochaine, pourriez-vous demander? Le verrouillage mondial actuel a mis en évidence la nécessité d’un outil de communication vidéo fiable. Les appels vidéo en 2020 ressemblent beaucoup à la messagerie en 2013. Il existe des applications sécurisées ou utilisables, mais pas les deux. Nous aimerions y remédier et nous nous efforcerons de vous proposer des appels vidéo de groupe sécurisés en 2020.

Il n’est pas surprenant de voir Telegram, qui se présente comme une plate-forme de messagerie sécurisée, se concentrer sur le côté cryptage de ses outils d’appel vidéo. Comme nous l’avons vu à plusieurs reprises, Zoom a été examiné de près pour son manque de sécurité et ses pratiques de confidentialité discutables.

Ailleurs dans le billet de blog, Telegram affirme qu’il compte désormais 400 millions d’utilisateurs par mois, contre 300 millions il y a un an. L’application Telegram pour Mac a également été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités:

Les utilisateurs de Telegram pour macOS peuvent désormais accéder à Shared Media directement à partir des pages de profil repensées. Ceux qui ont beaucoup de dossiers peuvent aimer la nouvelle barre latérale de dossiers avec des icônes dans le style de Telegram Desktop.

Pas plus tard qu’hier, Facebook a lancé Messenger Rooms comme sa propre alternative de chat vidéo à Group FaceTime et Zoom. La plate-forme Messenger Rooms est assez limitée par rapport à Zoom et même à Group FaceTime, bien que la société affirme que des améliorations arrivent bientôt, y compris l’intégration avec Instagram et WhatsApp.

Vous pouvez lire l’intégralité du billet de blog Telegram ici et télécharger l’application pour iOS sur l’App Store et l’application Telegram pour Mac sur le Mac App Store.

