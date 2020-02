Telegram, la nouvelle mise à jour vous aide à trouver une âme sœur

Le jour le plus romantique de l’année, télégramme, l’une des plateformes de messagerie instantanée les plus populaires, il choisit de mettre à jour son application introduisant plusieurs nouvelles fonctionnalités. Parmi ceux-ci, Personnes à proximité améliorée, afin de faciliter la tâche des utilisateurs, contacter les personnes à proximité et “organiser un rendez-vous de dernière minute pour la Saint Valentin».

Télégramme, toutes les nouvelles introduites avec la mise à jour d’aujourd’hui

Pour les non-initiés, en juin dernier, Telegram a ajouté la fonction Les gens à proximité, qui permet aux utilisateurs de échangez votre contact avec les gens autour de vous, profitant de la position géographique. Pour ce faire, ouvrez simplement le menu Télégramme, cliquez sur l’élément contacts et enfin Ajouter des personnes proches. De cette façon, vous pouvez également rejoindre des discussions de groupe locales. La mise à jour d’aujourd’hui a mis à jour cette fonctionnalité vers la version 2.0, une version améliorée par rapport à la précédente.

Au-delà, il a également été repensé la page de profil de vos contacts, qui affiche désormais tous les fichiers multimédias sous les informations de contact. La navigation dans les images de profil est également devenue plus intuitive et immédiate.

Enfin, la dernière mise à jour Telegram ajoutée nouveaux emojis animés: le cœur (toutes les couleurs), le cœur brisé, le cœur rose avec le ruban jaune, la lettre scellée avec un cœur, le visage souriant avec le baiser, le visage avec les yeux du cœur, le chat avec les yeux en forme coeur, le visage souriant amoureux des trois petits coeurs, les amants avec le petit coeur et le baiser.