Télégramme et WhatsApp courent pour la couverture

Avez-vous déjà entendu parler d’unapplication de messagerie développé par Google? Si oui, vous serez sûrement plus expérimenté dans son écosystème et vos pensées vont Hangouts, le chat créé par Big G il y a quelques années afin de pénétrer le marché de la messagerie.

Mais dans quelle mesure cette initiative a-t-elle vraiment réussi? En réalité, très peu, à tel point que si vous n’aviez pas pu répondre à la question précédente, personne ne vous aurait blâmé. La tentative de Google de créer une proposition alternative aux plus utilisés WhatsApp, Telegram et Messenger – de vrais géants – cela s’est avéré être un échec complet, montrant que, parmi toutes les plateformes qui en font partie de l’univers Mountain View, il n’y en a pas un qui puisse vraiment concurrence avec des chats existants.

Mais peut-être que quelque chose pourrait changer, grâce à un nouveau protocole développé par les programmeurs Google et qui s’est déjà implanté en France et en Grande-Bretagne. La proposition, simple et claire, est de renouveler un service maintenant hors d’usage, c’est-à-dire SMS, et transférez-les dans le monde intelligent.

Google présente SMS 2.0 grâce à un nouveau protocole pour enrichir les communications

L’idée semblerait reprendre en quelque sorte le iMessage Apple, car il ne s’adresserait qu’aux clients Android.

À la base de ce service se trouve le protocole RCS, acronyme qui signifie Rich Communication Services, et indique précisément la volonté de Google d’enrichir le potentiel de communication des anciens SMS pour permettre aux appareils Android d’échanger entre eux également photos, vidéos, documents, gifs. Ajout, en outre, de la possibilité de partager des contacts, l’emplacement et tout ce qui contribue à rendre les communications intelligentes avec ce support.

Actuellement, comme mentionné précédemment, le protocole semble avoir été activé en Grande-Bretagne et France, mais si les commentaires des clients sont positifs, la possibilité d’utiliser le service il s’étendrait également aux clients Android dans d’autres pays.