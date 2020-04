Télégramme: une fonction choquante met fin à WhatsApp, voici la mise à jour Tecnoandroid

un Mise à jour du télégramme ce qui marque un tournant historique dans la lutte contre la suprématie des applications de messagerie. WhatsApp de Facebook ne peut s’empêcher de revenir en arrière plusieurs étapes après la nouvelles qui fait vibrer des millions d’utilisateurs dans toute l’Italie.

Pour les utilisateurs de smartphones et tablettes androïde, MacOS et iOS est confirmé comme une possibilité hilarante. Accrochez-vous en découvrant l’arrivée de appels vidéo de groupe. Où sont les nouvelles passionnantes? Ils sont protégés et secrets. Découvrons-en plus.

Télégramme: appels vidéo également avec cryptage pour tous les utilisateurs soucieux de la confidentialité

Pavel Durov – fondateur de l’application Telegram – a toujours répondu que la clé la vie privée. Le boom du téléchargement de ces derniers temps a donné un sprint énergique aux développeurs qui ont préparé en quelques jours une fantastique mise à jour. Comme annoncé, il y a appels vidéo sécurisés même entre plusieurs personnes en même temps.

Loin des yeux, loin des radars des grandes multinationales de l’information. L’autoroute du web est désormais loin des regards indiscrets après l’arrivée des conversations secrètes, des messages qui disparaissent et des appels avec un cadenas toujours actif. Les soi-disant «appels vidéo de groupe sécurisés» changelog de la nouvelle application avion blanc.

Il s’agit sans aucun doute d’une flèche claire pour le concurrent Facebook, accusé à plusieurs reprises de mauvaise propension à respecter la politique européenne de confidentialité. Suite aux critiques 1,5 million d’utilisateurs par mois, ils se déplaçaient vers la plate-forme. Un nombre destiné à grandir avec la version Télégramme 6.1 maintenant sorti dans les magasins du robot vert et de la pomme édentée. Êtes-vous prêt pour les appels vidéo d’infiltration?

