téléphone lent détruit par ces 3 applications à risque

I Téléphones Android ce sont des appareils qui égalent souvent les performances de certains PC de moyenne et basse gamme. Quant à cette dernière catégorie de «dispositifs électroniques», ils sont eux aussi étroitement liés à l’utilisation de systèmes d’exploitation et d’applications qui agissent comme des logiciels d’assistance indispensables. Certains d’entre eux sont superflus et ralentissent suffisamment le téléphone pour le faire inutilisable même en présence de processeurs puissants et de RAM en quantité. Voici ce dont vous avez besoin pour vous débarrasser immédiatement.

Les 3 applications tueuses des téléphones Android

la liste des applications à risque cela se résume à trois. Ceux qui ont eu l’occasion de les installer et de les tester ont découvert une décharge excessive de la batterie et une baisse générale des performances lors des jeux, des appels et un simple défilement entre les écrans.

Facebook

Dire lourd est un euphémisme. Stress CPU, mémoire et réseau Internet. Synchronisé en permanence avec notre profil afin de garantir la réception des notifications instantanées. Fonctionne en arrière-plan même avec l’écran éteint, consomme beaucoup de batterie et offre le pire de lui-même en présence, combiné avec la fonctionnalité Messenger séparée.

Mieux vaut opter pour Facebook Lite. Avec un seul coup, vous aurez Feed and Chat ainsi qu’une interface plus légère qui réduit la consommation et augmente la vitesse globale du système. Encore mieux si vous choisissez de générer un lien dans Home via la fonction de navigateur comme expliqué à cette adresse.

Snapchat

Ce n’est pas différent du précédent. En fait, il s’agit d’un réseau social qui, bien que conceptuellement différent, met en œuvre les mêmes directives techniques pour l’utilisation des notifications push. Mieux vaut l’éteindre.

Clean Master

Nous clôturons l’examen avec tout ce que fait Android pour le nettoyage. Il promet une puissante récupération de mémoire RAM et donc une augmentation de la vie de la batterie. Non seulement cela le réduit, mais il crée des conflits avec d’autres applications actives en ralentissant trop notre appareil bien-aimé. Faisons plutôt appel aux utilitaires déjà intégrés par le fabricant.

Avez-vous désinstallé ces applications Android? Comment votre téléphone a-t-il réagi? Espace pour les commentaires.