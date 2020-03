Téléphones Motorola: guide des meilleurs smartphones Moto

Les téléphones Motorola, aux côtés des téléphones Nokia et de certains téléphones LG, sont les champions du marché des smartphones économiques. Cela signifie que si vous recherchez un combiné décent qui ne cassera pas la banque, vous êtes au bon endroit.

Les smartphones de Motorola proposent une gamme de prix bas de gamme, mais chacun possède des fonctionnalités impressionnantes qui peuvent vous convaincre d’en choisir un. Les combinés Moto Z peuvent prendre en charge des fonctionnalités supplémentaires – y compris la 5G – avec les Mods Moto; la gamme Moto G se compose d’appareils économiques avec chacun certaines caractéristiques impressionnantes; et les combinés Motorola One sont farfelus et intéressants de façons encore plus originales.

Bien sûr, ces téléphones ne rivaliseront pas avec ceux de l’iPhone 11 Pro ou du Samsung Galaxy S10, mais ils ne vous coûteront pas autant non plus. Ils sont fiables, avec des spécifications impressionnantes pour leur prix.

L’exception, bien sûr, est le Motorola Razr, un retour au design emblématique de l’original avec un écran intérieur flexible qui en fait techniquement un pliable. Malgré son prix élevé – c’est trois fois plus cher qu’un Moto Z4 – ce n’est pas le téléphone le plus rapide; au lieu de cela, il se plie en une empreinte de moitié de la taille de n’importe quel smartphone ordinaire.

Nous l’avons examiné et inclus dans notre résumé, mais vous pourriez être surpris de savoir où nous l’avons placé après tout le battage médiatique.

Motorola a beaucoup de téléphones et a tendance à en sortir plusieurs en même temps, il peut donc être un peu difficile de se familiariser avec les produits. C’est pourquoi nous avons fait cette liste des meilleurs téléphones Moto pour vous guider.

Nous mettons également à jour cette liste régulièrement, lorsque Motorola sort un nouveau téléphone ou lorsque les mises à jour logicielles entraînent un changement de classement, alors revenez régulièrement pour voir quels appareils nous recommandons le plus.

Meilleurs téléphones Moto 2020

(Crédit d’image: Motorola)

1. Moto Z4

Le Moto Z4 est le meilleur téléphone Moto et compatible 5G

Date de sortie: Juin 2019 | Poids: 165g | Dimensions: 158 x 75 x 7,4 mm | OS: Android 9 Pie | Taille de l’écran: 6,4 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 675 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 3 000mAh | Caméra arrière: 48MP | Caméra frontale: 25MP

Les caméras sont meilleures

Prise en charge des mods, dont un pour la 5G

Le chipset est solidement médium

Même vieux design Moto

Le Moto Z4 est une décision sûre de Motorola – il semble presque identique à ses prédécesseurs, avec seulement des changements mineurs de taille et de forme – mais cela découle probablement de la décision de l’entreprise de continuer à prendre en charge les Moto Mods, qui nécessitent que les téléphones restent à peu près les mêmes forme.

Ainsi, le téléphone ne semble pas avoir changé. Regardez de plus près et vous trouverez quelques améliorations, comme un écran étendu de 6,4 pouces sur les bords (autour d’un cran supérieur), un scanner d’empreintes digitales à l’écran et le retour d’une prise casque 3,5 mm.

Fini également les doubles objectifs 12MP dans la bosse de la caméra arrière; au lieu de cela, le Moto Z4 suit la tendance de milieu de gamme (et semblable à Google Pixel) consistant à laisser tomber les objectifs et à utiliser un logiciel pour le compenser. Nous avons trouvé que le Moto Z4 prenait des photos légèrement meilleures avec son seul appareil photo arrière de 48 MP, et des améliorations similaires avec son objectif selfie de 25 MP.

Le téléphone est assez rapide, bien que ses performances puissent s’éterniser au fil des ans: au lieu d’emballer un chipset plus ancien mais toujours phare comme son prédécesseur, le Moto Z4 a opté pour un Snapdragon 675 – une nouvelle option, mais définitivement de milieu de gamme. C’est plus de spéculation – nous devrons voir si ce chipset dure plus longtemps que prévu – mais les 4 Go de RAM du téléphone (seule option) ne sont pas non plus prometteurs pour la longévité.

Lisez notre revue approfondie: Moto Z4

(Crédit d’image: Motorola)

2. Motorola One Zoom

Un téléphone Moto avec un super appareil photo

Date de sortie: Sept. 2019 | Poids: 190g | Dimensions: 158 x 75 x 8,8 mm | OS: Android 9 Pie | Taille de l’écran: 6,4 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 675 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 48MP + 8MP + 16MP + 5MP | Caméra frontale: 25MP

Excellent appareil photo pour le prix

Grande autonomie de la batterie

Puissance de milieu de gamme

Haut-parleur mono

Lenovo a passé 2019 à sortir de nombreux téléphones Motorola One, et le point culminant de cette série est le Motorola One Zoom.

Le Motorola One Zoom a un énorme quatre caméras arrière, ce qui représente un combiné abordable comme celui-ci. Ils comprennent un capteur de profondeur, un téléobjectif et un vivaneau grand angle, ainsi que le capteur principal.

Au-delà de cela, il y a une batterie décente et un écran beau. Cependant, nous avons constaté qu’il y avait des sacrifices à faire pour maintenir le prix si bas, comme une puissance de traitement moyenne et une conception qui laisse un peu à désirer.

Motorola est un champion du budget et du milieu de gamme, et c’est de la pure classe Moto, avec des spécifications décentes et un prix bas.

Lisez notre en profondeur Motorola One Zoom avis

(Crédit d’image: Motorola)

3. Motorola One Macro

Le logiciel et le prix sont au rendez-vous avec la macro

Date de sortie: Oct 2019 | Poids: 186g | Dimensions: 158 x 75,4 x 9 mm | OS: Android 9 Pie | Taille de l’écran: 6,2 pouces | Résolution: 720 x 1520 | CPU: MediaTek MT6771 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 13MP + 2MP + 2MP | Caméra frontale: 8MP

Design élégant

Vie de la batterie décente

Les caméras ne sont pas géniales

Pas de NFC

La gamme One de Motorola fonctionne sous Android One. Les mises à jour de sécurité sont donc garanties mensuellement pendant au moins deux ans. C’est une excellente raison d’opter pour la One Macro qui arbore un appareil photo conçu pour exceller avec les images rapprochées.

Malheureusement, comme il s’agit d’un téléphone économique, les appareils photo ne sont pas aussi bons que nous l’espérions et ne devraient pas être le téléphone que vous achetez si vous voulez un smartphone avec appareil photo premium. Mais la conception solide, la durée de vie de la batterie décente et le logiciel Android propre et à jour signifient que la One Macro a beaucoup à offrir.

L’affichage est meilleur que le prix ne le suggère et les performances sont également étonnamment bonnes, mais il n’y a pas de NFC pour les paiements mobiles. C’est un bon téléphone Moto si vous avez un budget limité, ne l’achetez pas avec des caméras incroyables, malgré le marketing.

Lis le Motorola One Macro critique.

(Crédit d’image: Amazon)

4. Moto G8 Plus

Date de sortie: Oct 2019 | Poids: 188g | Dimensions: 158 x 75,8 x 9,1 mm | OS: Android 9 Pie | Taille de l’écran: 6,3 pouces | Résolution: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 665 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 48MP + 16MP + 5MP | Caméra frontale: 25MP

Lunettes minimales

Triple caméras

Performance intermédiaire

Pas de caméra grand angle

Compte tenu du prix, il est étonnant que le G8 Plus s’adapte à de petits cadres, à trois caméras arrière, à des haut-parleurs stéréo et à une autonomie décente. Il a également fière allure, avec une version joliment simple d’Android 9 Pie pour démarrer.

Le Snapdragon 665 signifie que le téléphone a une autonomie décente, mais nous avons constaté que les performances n’étaient pas aussi bonnes que prévu avec un bégaiement occasionnel. Vous pouvez aussi oublier les jeux haut de gamme.

Malgré cela, Motorola promet deux ans de mises à jour de sécurité et une mise à jour logicielle pour Android 10, ce qui en fait une bonne option Moto à grand écran. Les caméras triples et les excellents haut-parleurs stéréo ajoutent également d’excellentes améliorations à la gamme G7.

Lis le Test du Moto G8 Plus.

(Crédit d’image: Motorola)

5. Motorola One Hyper

Grand prix pour un téléphone tout écran avec un appareil photo solide

Date de sortie: Déc 2019 | Poids: 210g | Dimensions: 161,8 x 76,6 x 8,9 mm | OS: Android 10 | Taille de l’écran: 6,5 pouces | Résolution: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 675 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 4 000mAh | Caméra arrière: 64MP + 8MP | Caméra frontale: 32MP

Conception tout écran

Excellent appareil photo principal

Screen recadre lorsque vous jouez

Sensation plastique bon marché

Le Motorola One Hyper complète la gamme de smartphones en plein essor de l’entreprise avec un design tout écran et une caméra contextuelle. Il est dommage qu’il n’y ait pas de téléobjectif étant donné qu’il y a deux caméras arrière principales, mais le capteur principal de 64 MP compense cela avec des détails incroyables dans les prises de vue.

Un processeur Snapdragon 675 signifie des performances décentes de milieu de gamme pour le prix et la durée de vie de la batterie est solide, sinon spectaculaire.

Malheureusement, l’écran sans encoche a du mal à afficher de nombreux jeux, recadrant l’action de manière incorrecte dans de nombreux cas. Cela signifie que si vous êtes un joueur mobile passionné, c’est à éviter. Pour tout le monde, c’est encore un autre téléphone Motorola solide.

Lis le Motorola One Hyper critique.

(Crédit d’image: Motorola)

6. Motorola One Action

Un téléphone économique pour les vidéastes

Date de sortie: Août 2019 | Poids: 176g | Dimensions: 160,1 x 71,2 x 9,2 mm | OS: Android 9 Pie | Taille de l’écran: 6,3 pouces | Résolution: 1080 x 2520 | CPU: Exynos 9609 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 3,500mAh | Caméra arrière: 12MP + 16MP + 5MP | Caméra frontale: 12MP

Vidéo fluide et facile à filmer

Crisp Android One OS

La caméra n’est pas phénoménale

21: 9 n’est pas assez largement pris en charge

Le Motorola One Action a beaucoup en commun avec les autres téléphones Motorola One, comme son chipset et sa qualité d’écran, mais il a une nouvelle fonctionnalité qui en fait une perspective intéressante pour les acheteurs de téléphones.

En plus de ses caméras de détection principale et de profondeur à l’arrière de l’appareil, le Motorola One Action possède une “ caméra d’action ” conçue pour un enregistrement vidéo impressionnant. Vous pouvez enregistrer en paysage tout en tenant le téléphone en mode portrait, et l’appareil photo est excellent pour capturer les détails de la vidéo: dans l’ensemble, c’est un excellent appareil pour les personnes qui prennent beaucoup de vidéos.

En plus de cela, le combiné est en fait moins cher que de nombreux autres Motorola, vous pourriez donc faire bien pire si vous recherchez un appareil doté d’une fonctionnalité supplémentaire intrigante.

Lisez notre revue approfondie: Motorola One Action

(Crédit d’image: Motorola)

7. Moto Z3

Le Moto Z3 est toujours puissant – et l’option la moins chère pour accéder à la 5G

Date de sortie: Août 2018 | Poids: 150g | Dimensions: 156,5 x 76,5 x 6,8 mm | OS: Android 8.0 Oreo | Taille de l’écran: 6 pouces | Résolution: 1080 x 2160 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4 / 6GB | Espace de rangement: 64/128 Go | Batterie: 3 000mAh | Caméra arrière: Double 12MP | Caméra frontale: 8MP

Bonnes spécifications pour son prix

Certains Mods sont utiles

Les mods modifient la forme / le poids

Design rectangulaire noir

Le Moto Z3 est toujours un choix solide dans la gamme Moto, avec un chipset comparable (sinon légèrement plus rapide) que le Moto Z4. Le meilleur de tous? C’est toujours le moyen le moins cher d’accéder à la 5G via le 5G Moto Mod. Lorsque ce module complémentaire Moto est sorti, il a fait du Moto Z3 le premier téléphone compatible 5G à arriver sur le marché dans le monde entier.

Bien sûr, il y a beaucoup d’avertissements à ce fait – à savoir, que le mod ne vient que chez Verizon aux États-Unis, et ne fonctionnera que dans les zones de couverture 5G très limitées de ce transporteur – mais c’est toujours une revendication impressionnante pour un sous- téléphone phare.

Oui, le téléphone n’a pas les spécifications bestiales des produits phares de haut niveau – mais à moitié prix, le Moto Z3 offre une valeur impressionnante. Il arbore un Snapdragon 835, qui est respectable s’il est daté, et se décline en deux versions moyennes si peu impressionnantes: 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, ou 6 Go de RAM et 128 Go d’espace (extensible via microSD jusqu’à 512 Go).

Cela suffit pour le streaming multimédia et les jeux modérés, qui semblent bons sur l’écran AMOLED de 6 pouces (2160 x 1080) du téléphone. Combinez cela avec deux caméras arrière de base de 12 mégapixels et un selfie shooter de 8 mégapixels et vous avez un bon téléphone assis quelque part en dessous du OnePlus 6T et des téléphones de milieu de gamme moins performants. Le dos en verre et le scanner d’empreintes digitales montés sur le côté du téléphone sont également de luxe moyen – un bon compromis si vous voulez des performances à un prix inférieur.

Lisez notre revue approfondie: Motorola Moto Z3

(Crédit d’image: Motorola)

8. Motorola One Vision

L’un des plus anciens combinés Motorola One

Date de sortie: Mai 2019 | Poids: 180g | Dimensions: 160 x 71 x 8 mm | OS: Android 9 Pie | Taille de l’écran: 6,3 pouces | Résolution: 1080 x 2520 | CPU: Exynos 9609 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 3,500mAh | Caméra arrière: 48MP, 5MP | Caméra frontale: 25MP

Design attrayant

Nettoyer Android One OS

Le format 21: 9 est gênant

La caméra n’est pas à la hauteur de ses spécifications

Non, Motorola One Vision n’est pas inspiré par la chanson Queen, mais c’est l’une des redevances des combinés Moto – son système d’exploitation Android One propre et clair coupe le ballonnement et l’excès d’Android normal, et le téléphone lui-même a un design attrayant et épuré.

Cependant, le rapport d’aspect 21: 9 du Motorola One Vision peut être discutable pour certains, car le jury ne sait toujours pas s’il s’agit de l’avenir des smartphones ou simplement d’un gadget ennuyeux.

Si vous êtes à bord avec la longueur encombrante du téléphone, et que cela ne vous dérange pas ses faibles caractéristiques dans certains domaines, le Motorola One Vision se situe à un prix abordable et impressionne de plusieurs façons.

Lisez notre revue approfondie: Motorola One Vision

(Crédit d’image: Motorola)

9. Moto G7

Le Moto milieu de gamme plus largement disponible et toujours bon

Date de sortie: Mars 2019 | Poids: 172g | Dimensions: 157 x 75,3 x 8 mm | OS: Android 9 Pie | Taille de l’écran: 6,2 pouces | Résolution: 1080 x 2270 | CPU: Snapdragon 632 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 3 000mAh | Caméra arrière: 12MP, 5MP | Caméra frontale: 8MP

Grand écran LCD lumineux

Meilleure valeur que G7 Plus

Le cadre en plastique est un peu bon marché

Retard occasionnel dans les applications

Pourquoi lister le Moto G7 ici? Bien sûr, il est légèrement moins puissant que le G7 Plus, mais il est également disponible dans plus de régions (y compris les États-Unis), donc nous couvrons nos bases au cas où vous ne voudriez pas payer les frais de port internationaux sur votre téléphone à budget limité.

Vous ne manquez pas non plus beaucoup pour le G7: sa puce Snapdragon 632 est un peu moins puissante, bien sûr, et son cadre est en plastique au lieu d’aluminium. Mais le reste de ses spécifications est essentiellement le même, ce qui signifie que vous obtenez un téléphone presque aussi agréable à un prix réduit.

Cela signifie 4 Go de RAM et 64 Go d’espace, un écran LCD de 6,2 pouces et deux tireurs arrière 12MP + 5MP / une caméra frontale 8MP pour un prix très intéressant. De plus, il est livré avec Android 9 Pie dès la sortie de la boîte.

Lisez notre revue approfondie: Moto G7

(Crédit d’image: Motorola)

10. Motorola Razr

Ses défauts l’emportent sur la nostalgie

Date de sortie: Janv.2019 | Poids: 205g | Dimensions: 172 x 72 x 6,9 mm | OS: Android 9 Pie | Taille de l’écran: 6,2 pouces | Résolution: 876 x 2142 | CPU: Snapdragon 710 | RAM: 6 Go | Espace de rangement: 128 Go | Batterie: 2,510mAh | Caméra arrière: 16MP | Caméra frontale: 5MP

Conception pliable lisse

Affichage avant utile

Extrêmement cher

Batterie et appareil photo faibles

L’attrait du nouveau Motorola Razr est indéniable. Rappelant le téléphone à clapet original de 2004, la nouvelle version met un écran pliable de 6,2 pouces à l’intérieur et tente de nous libérer de la monotonie d’un autre rectangle en verre noir.

Mais la chose est incroyablement chère et est en quelque sorte arrivée à ce prix avec un mauvais appareil photo, un processeur milieu de gamme et une mauvaise autonomie de la batterie. Ajoutez à cela des problèmes potentiels avec l’écran et ce n’est pas un téléphone que la plupart des gens devraient envisager d’acheter.

Si vous voulez vraiment un téléphone pliable et que vous étiez obsédé par le Razr à l’époque, la nostalgie pourrait être trop difficile à résister. Mais pour la plupart des gens, tout autre téléphone Moto sur cette liste vous servira mieux.

Lis le Motorola Razr critique.

(Crédit d’image: Motorola)

11. Moto Z2 Force

Un téléphone haut de gamme qui se sent premium

Date de sortie: Juillet 2017 | Dimensions: 155,8 x 76 x 6,1 mm | OS: Android 7.11 (extensible à Android 9) | Taille de l’écran: 5,5 pouces | Résolution: 1440 x 2560 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4 / 6GB | Espace de rangement: 64/128 Go | Batterie: 2,730mAh | Caméra arrière: 16MP | Caméra frontale: 8MP

Toujours puissant

Fonctionne avec les mods

Deux ans

Cadres supérieurs et inférieurs épais

Si vous recherchez la valeur ultime de Moto, pensez à creuser à nouveau dans les réserves. Le Moto Z2 Force est sorti à la mi-2017, mais c’est toujours une puissance relative – et vous pouvez le trouver pour un peu moins cher que le nouveau Moto Z3.

Malgré plus d’un an entre les sorties, le Z2 Force contient le même processeur Snapdragon 835 que son successeur. Son écran est une résolution encore plus élevée à 2560 x 1440, bien que ses 5,5 pouces soient plus petits que l’écran du Z3.

Malheureusement, la Z2 Force montre son âge dans son menton et ses lunettes supérieures, qui sont nettement plus grandes que celles des téléphones commercialisés aujourd’hui. Mais si cela ne vous dérange pas de ne pas porter le téléphone le plus élégant du bloc, le Z2 Force propose la plupart des téléphones Moto haut de gamme les plus récents à un prix inférieur.

Et cela fonctionne avec les Moto Mods – y compris, éventuellement, le Moto Mod 5G, qui étendra les fonctionnalités aux téléphones Z2 précédents à un moment donné après sa sortie le 11 avril.

Lisez notre revue approfondie: Moto Z2 Force

(Crédit d’image: Motorola)

12. Moto G7 Plus

Un téléphone à petit budget puissant à la recherche de crédits de milieu de gamme

Date de sortie: Mars 2019 | Poids: 176g | Dimensions: 157 x 75,3 x 8,3 mm | OS: Android 9 Pie | Taille de l’écran: 6,2 pouces | Résolution: 1080 x 2270 | CPU: Snapdragon 636 | RAM: 4 Go | Espace de rangement: 64 Go | Batterie: 3 000mAh | Caméra arrière: 16MP + 5MP | Caméra frontale: 12MP

Bon pouvoir + effets pour son prix

Grand écran LCD, bon pour les jeux

Cadres plus épais, y compris encoche

Concurrence d’autres téléphones de valeur

Le Motorola Moto G7 Plus a été remplacé par le G8 Plus, mais il est le plus performant de la famille G7 de la marque, qui compte quatre téléphones. Le G7 Plus est le modèle hors concours, bien qu’il ne puisse pas atteindre votre région: Motorola a confirmé que l’appareil ne venait pas aux États-Unis.

Mais si vous pouvez décrocher le téléphone, vous ne le regretterez pas. Pour un prix de milieu de gamme, vous obtiendrez un téléphone alimenté par Snapdragon 636 avec une décente RAM de 4 Go et 64 Go de stockage (extensible jusqu’à 512 Go). Le téléphone a même un sur le Moto Z3 plus puissant avec sa prise casque 3,5 mm.

Alors pourquoi le G7 Plus et non, disons, un Moto Z2 Play plus ancien (mais toujours lourd)? Simple: Android 9 Pie prêt à l’emploi. Cela nous amène à recommander le téléphone même par rapport à d’autres téléphones Moto plus puissants (comme le Moto Z2 Force, qui est presque identique au Z3), et le G7 Plus a d’autres avantages d’une date de sortie ultérieure, comme une charge rapide plus rapide et une version supérieure. rapport écran / corps.

Lisez notre revue approfondie: Motorola Moto G7 Plus

