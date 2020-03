Entrée sur le marché de la téléphonie Très mobile et la fusion entre deux des principaux opérateurs téléphoniques italiens, WindTreils ont provoqué des changements assez évidents. Pour faire face à de nouveaux défis, en fait, les opérateurs téléphoniques ont décidé d’augmenter le trafic de données offert, au détriment toutefois du procès-verbal. Le tout à un prix mensuel qui est resté quasiment stable.

La dernière enquête fait le point sur la situation SosTariffe.it, qui a analysé les actuels tarifs rechargeables des opérateurs traditionnels et virtuels, en les comparant à celles de l’été dernier, afin d’observer quels changements ont été enregistrés après l’arrivée de nouvel opérateur virtuel.

Téléphonie, plus de GIGA pour relever le défi de Very Mobile et WindTre

Quant au opérateurs traditionnels (TIM, Vodafone, WindTre et Iliad) du rapport, il ressort que, par rapport à l’été dernier, ils sont légèrement diminué les minutes inclus dans les forfaits, qui de 2865 tombent à 2740 alors qu’ils sont SMS augmenté, allant de 1758 à 2225, et je GB. Ces derniers sont passé d’une moyenne mensuelle de 46,96 à 62,17.

Dans ce cas, cependant, aussi les frais mensuels ont légèrement augmenté. Si, l’été dernier, il était possible d’obtenir un forfait tout compris à un prix d’environ 13,71 euros par mois, le prix moyen d’une offre avec minutes, SMS et Go est désormais d’environ 16,32 euros par mois.

La situation des Opérateurs virtuels il reflète, pour le meilleur ou pour le pire, celui des opérateurs traditionnels, mais avec une petite différence. L’augmentation des Go et SMS correspond à une légère baisse des frais de location mensuels. Selon ce qui ressort du rapport, dans le cas des MNVO, les minutes contenues dans les colis vont de 2406 à 2350, alors que cle GB diminue de manière significative offert, qui est passé de 38,46 à 43,46, et SMS, qui, en moyenne de 1937, est passé à 2055. Légèrement moins cher les prix des forfaits, qui l’été dernier coûtaient en moyenne 11,68 euros par mois , alors qu’il tourne désormais autour de 11,55 euros.