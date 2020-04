Telmex Infinitum présente les échecs de connexion en quarantaine complète

Telmex, le fournisseur Internet qui compte le plus de clients au Mexique, souffre échecs de connexion dans votre réseau Infinitum depuis 14h30. Les rapports proviennent de différentes régions du pays, principalement du centre-ville et Nuevo León. Au cours des premières minutes, la baisse a été totale, et bien que certains utilisateurs indiquent que le service a été rétabli au cours de la dernière heure, la vitesse continue de poser des problèmes.

Dans DownDetector, vous pouvez voir la carte de chaleur, soulignant que la région centrale est la plus affectée par la situation. Evidemment le problème est encore plus inquiétant en raison de la quarantaine des coronavirusParce que des millions de personnes étudient ou travaillent à domicile. Leurs activités ont été interrompues et la solution ne semble pas venir bientôt.

Au moment de la rédaction de ce message Telmex en parle encore. Cependant, des milliers d’utilisateurs expriment déjà leur mécontentement via les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. La dernière fois qu’une baisse de cette ampleur s’est produite, le service s’est rétabli pendant la nuit, mais il leur a fallu plusieurs heures pour émettre une déclaration expliquant ce qui s’était passé.

Le Mexique a prolongé les mesures de confinement jusqu’au 30 mai. Selon les graphiques présentés par le secrétaire à la santé, on estime que le pic maximum des personnes infectées sera atteint entre le 8 et le 10 du même mois, c’est-à-dire la semaine prochaine. Internet est non seulement essentiel pour maintenir les activités académiques et professionnelles à la maison, mais aussi pour faire face à l’isolement grâce aux services de divertissement – vous êtes contrarié de ne pas pouvoir regarder Netflix, non pas parce que vous avez perdu la connexion avec votre classe dans Zoom.

