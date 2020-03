Telstra frappe 120 $ AU sur certains de ses plans SIM

Au cours du mois de mars, Telstra offre un rabais de 120 $ AU sur certains forfaits téléphoniques BYO lorsque de nouveaux clients passent à un forfait mobile mensuel.

Si vous apportez votre propre smartphone sur le réseau Telstra et que vous souscrivez à un plan SIM uniquement de 60 AU $ ou plus avant le 30 mars, vous bénéficierez d’une réduction de 10 AU $ pour vos 12 premiers mois, ce qui vous fera économiser 120 AU $ sur l’année.

Le plan moyen est l’option la moins chère où cette offre est disponible – il est généralement de 60 AU $ par mois, mais maintenant pour seulement 50 AU $ par mois, vous obtiendrez 60 Go de données et des appels et des SMS nationaux illimités.

Ne vous inquiétez pas si vous utilisez toutes vos données en un mois, car il n’y a pas de frais supplémentaires, juste un plafond de vitesse de 1,5 Mbps.

Si vous optez pour le plan Medium, vous bénéficierez également d’un accès d’essai gratuit à leur réseau 5G jusqu’au 30 juin 2020, à condition que vous apportiez un téléphone compatible 5G à l’opérateur de télécommunications.

Si vous décidez de vous en tenir à la fin de la période d’essai, il est de 15 AU $ par mois pour vous inscrire au réseau 5G, mais si vous avez opté pour un plan de données Large ou Extra Large, l’accès est inclus aussi longtemps que vous rester sur le plan.

Les plans Telstra SIM uniquement incluent également la diffusion sportive sans données de l’AFL, du NRL, de la Hyundai A-League et plus encore.

Ces offres téléphoniques BYO ne sont disponibles que pour les nouveaux clients ou les clients Telstra existants qui souhaitent ajouter un deuxième appareil. Ils n’ont pas de contrat de verrouillage, vous pouvez donc annuler à tout moment.

Si vous n’avez pas de combiné à apporter à Telstra, vous avez la possibilité de vous inscrire à un plan de paiement du combiné, que vous pouvez choisir de payer pendant plus de 24 ou 36 mois.

SIM uniquement | 60 Go | Pas de contrat d’immobilisation | 50 $ AU par mois

Pour un plan de carte SIM de grande valeur uniquement, Telstra offre aux nouveaux clients 10 $ AU de réduction chaque mois pendant 12 mois, vous économisant 120 $ AU au cours de l’année. Avec ce plan moyen, vous obtiendrez 60 Go de données, des appels nationaux et des SMS illimités ainsi qu’un essai gratuit de leur réseau 5G pour 50 $ AU chaque mois. Aucun contrat de verrouillage, vous pouvez donc annuler à tout moment. L’offre se termine le 30 mars. Le coût minimum total est de 50 $ AUVoir l’offre