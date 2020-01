Temtem: ce que Pokemon peut apprendre du MMO

Après une période de tests alpha, le MMO Temtem inspiré de Pokemon est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam pour 35 $. Le développeur Crema a déclaré que la version à accès anticipé comprend environ 50% du contenu du jeu et qu’il s’attend à ce que la période d’accès anticipé se poursuive jusqu’à la mi-2021. Nous avons récemment passé du temps avec l’alpha fermé, et vous pouvez continuer à lire pour nos premières impressions.

Temtem, un MMO à venir inspiré de Pokémon, est toujours un travail en cours. Dans son état actuel, il y a encore des problèmes d’équilibre à corriger, des façades de bâtiments qui doivent être remplies et encore du travail à faire pour que le jeu soit pleinement opérationnel. Mais déjà, Temtem a révélé quelques rebondissements intelligents sur la formule Pokémon – et plus que de vous laisser combattre aux côtés de vos amis.

Comme tous les jeux Pokémon de base, dans Temtem, vous commencez avec une créature titulaire et vous vous lancez dans un voyage de combat et en collectionnez plus. Dans la récente version alpha fermée, j’ai pu rejoindre un ami presque immédiatement après l’obtention de mon premier Temtem, et c’était facile et facile à explorer et à combattre ensemble en temps réel (bien que nous ayons utilisé Discord pour le chat vocal). La pure nouveauté de faire des doubles batailles de style Pokémon aux côtés d’un autre joueur humain, plutôt que de contrôler vous-même les deux créatures sur le terrain, était excitante – c’est quelque chose que les joueurs Pokémon veulent depuis un certain temps, et c’est l’une des grandes fonctionnalités que Temtem offre en tant que concurrent direct.

Et Temtem le gère bien aussi, en termes de combat. La plupart des batailles Temtem sont en 2c2, contrairement à Pokémon, qui vous place en grande partie dans des situations individuelles au cours de l’histoire. Vous avez votre propre groupe de six Temtem, et dans une bataille coopérative, chacun ne peut utiliser que les trois premiers Temtem de ce groupe avec un au combat chacun à la fois. Vous pouvez vous coordonner avec votre copain sur le Temtem que vous voulez dans votre groupe combiné, les idées de stratégie, puis la façon dont vous exécutez chaque tour – en bref, cela vous engage à travailler en équipe. Vous pouvez également changer l’un de vos Temtem pendant la bataille en faveur de vos amis, bien qu’ils contrôlent les deux monstres à la fois.

Certains Temtem ont des mouvements qui capitalisent vraiment sur cette coordination. Alors que Pokémon a des mouvements de soutien qui peuvent se renforcer mutuellement lors de doubles batailles, il n’y a actuellement aucun mouvement dans Pokémon qui reçoit un coup de pouce uniquement en raison de qui est votre partenaire. Dans Temtem, cependant, certains mouvements ont des effets de “synergie” lorsque le bon Temtem se bat avec vous. Par exemple, il y a un mouvement appelé Urushiol qui obtient un boost de puissance et d’effet si votre partenaire est de type Toxique. Bien que vous puissiez utiliser la synergie par vous-même, c’était amusant de découvrir ces types de mouvements et d’exécuter une stratégie avec un ami.

Temtem doit encore être équilibré, mais jusqu’à présent, il est également beaucoup plus difficile que n’importe quel jeu Pokemon récent, même lorsque vous jouez avec quelqu’un d’autre. Cela est certainement dû au fait que je ne sais pas encore ce que sont tous les Temtem, comment leurs types fonctionnent, ou l’une des subtilités du jeu, mais nous étions vraiment sur le point de mourir à mi-chemin de l’équivalent de Temtem de la Route 1. Comprendre la synergie (ou n’importe quel type de correspondance, même) n’était pas une connaissance avancée mais essentielle, même au début, ce qui était un défi rafraîchissant.

Le principal inconvénient de la coopération, comme dans tout jeu avec un dialogue non nul, est qu’il est difficile de se coordonner lorsque vous discutez et lorsque vous lisez. J’ai fini par cliquer sur pas mal de dialogues juste pour que mon ami ne s’ennuie pas à m’attendre, et nous avons à peine exploré les villes ou parlé aux PNJ. Cela m’a fait souhaiter que Temtem se soit éloigné de la formule de Pokémon de manière significative ici, car courir autour des hautes herbes et se battre en coopération fonctionne bien, du moins dans son concept.

Alors oui, ce serait génial de se battre aux côtés d’un ami dans Pokemon. Mais plus que cela, j’aimerais voir Pokemon adopter la mécanique de synergie de Temtem, ce qui pourrait potentiellement ajouter une nouvelle dimension aux batailles Pokémon compétitives qui ne dépendent pas de devenir plus grandes et plus fortes – comme Dynamax et même Z-Moves et Mega Evolutions avant il. Les batailles doubles sont mon format préféré, et j’aime aussi voir Temtem l’embrasser comme défaut, tout en ajoutant un peu plus de défi pour s’adapter à la profondeur de la stratégie que le double offre. Il reste à voir si Temtem peut capturer pleinement mon cœur comme Pokémon.

Temtem est actuellement disponible en accès anticipé sur Steam.