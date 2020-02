Temtem: Choisir un Temtem de démarrage | .

Le hit d’accès anticipé, Temtem offre aux joueurs la sensation nostalgique de jouer à un titre Pokémon classique dans un contexte pseudo-MMO. Temtem offre aux joueurs une variété de créatures uniques et originales à capturer, à entraîner et à faire évoluer. Les joueurs PC sont devenus captivés par le monde imaginaire de Temtem comme une option secondaire au style de jeu très populaire “collection de monstres”. Cependant, étant donné son statut de RPG de style Pokémon, l’une des décisions les plus importantes qu’un joueur doit prendre est le choix de son starter avant de se lancer dans son voyage.

Il est courant que le choix du monstre de départ d’un joueur soit une décision éprouvante et difficile. La décision peut influencer le cours de l’expérience d’un joueur en fonction des défis auxquels il est confronté au cours de son voyage. Il est essentiel qu’un joueur comprenne les avantages et les inconvénients de chacun des trois démarreurs Temtem avant de s’engager sur un. Ce guide illustrera les forces et les faiblesses générales de trois démarreurs Temtem: Smazee, Crystle et Houchic.

La première des trois options de Temtem est le type de mêlée, Smazee. Smazee est une puissance d’attaque physique, qui excelle à infliger des dégâts physiques à ses ennemis.

En choisissant Smazee, les joueurs optent pour un style de jeu offensif. La frappe de Smazee étant Melee le place comme un choix solide pour faire des attaques percutantes mais physiquement concentrées. Les statistiques physiques initiales de Smazee éclipsent simplement ses deux contemporains. Le seul autre Temtem proche de l’attaque de Smazee est Crystle.

La frappe de Smazee rend la créature orange particulièrement forte contre les types Terre et Cristal. Les types de mêlée sont des spécialistes offensifs qui peuvent briser la solide défense des types Terre et Cristal. La mêlée inflige des dégâts décents à tous les autres types du jeu. Le seul type qui est défensivement fort contre les types de mêlée est les autres types de mêlée. Bien que la mêlée ne soit pas super efficace contre tous les types, elle peut toujours infliger de puissants dégâts contre tous les types.

Smazee est très faible pour les types numériques et mentaux. Soyez donc prudent en opposant votre Smazee à Temtem des types mentionnés. Même un Smazee de haut niveau sera déchiré par les types numérique et mental.

Choisir Smazee garantit un Temtem puissant et offensif, mais à part cette force, Smazee n’est que moyen dans ses autres statistiques. Un monstre de style tout ou rien qui peut décimer les ennemis avec ses statistiques élevées lors d’une attaque physique.

Comme son nom l’indique, Crystle est un monstre de type Crystal. C’est le plus polyvalent du groupe, qui n’excelle pas vraiment dans une statistique particulière mais possède une puissance moyenne dans toutes ses statistiques.

Crystle, comme mentionné, est un cric de tous les métiers. Il possède des attaques physiques et spéciales décentes, ce qui en fait un puissant ennemi à affronter. Et avoir une bonne santé et des statistiques défensives. L’inconvénient de Crystle est qu’il n’excelle vraiment dans aucune de ces statistiques. Il développera des compétences utiles dans toutes les facettes mais ne “brillera” jamais vraiment dans aucune d’entre elles.

La frappe de cristal de Crystle fait de la créature une option puissante contre les types électriques et mentaux. Cela fait de Crystle une option puissante contre les types mentaux et électriques axés sur les attaques spéciales en attaque et en défense. Couplée avec les statistiques globales de Crystle, la créature est une option solide contre presque toutes les créatures de Temtem, ce qui en fait une option polyvalente.

Cependant, Crystle est extrêmement faible pour les monstres de type mêlée et terrestre. Même compte tenu de ses statistiques défensives solides, Crystle est démantelé par la puissance offensive écrasante des types de mêlée et de la Terre. Assurez-vous donc d’éviter d’utiliser Crystle lorsque vous affrontez des créatures qui possèdent des attaques des types mentionnés.

La dernière option à choisir est le type Mental, Houchic. Ce Temtem se présente comme le Temtem d’attaque spéciale le plus puissant des trois par une grande division. Détenant un avantage de 20 à 30 points sur la deuxième créature d’attaque spéciale la plus élevée, Houchic est la centrale d’attaque spéciale des trois options.

La frappe de Houchic en tant que créature mentale fait du démarreur une excellente option face aux types Neutre et Corps à corps. Compte tenu de leurs capacités offensives, les créatures neutres et de mêlée peuvent être un ennemi dangereux, même pour les équipes les plus fortes. Houchic permet à un joueur de contourner tous les problèmes rencontrés par ces types de buffs physiques. Être capable de distinguer les types de mêlée et neutres avec son avantage de type et ses statistiques d’attaque spéciale extrêmement élevées font du démarreur une option solide.

Houchic est l’un des rares démarreurs Temtem à avoir relativement peu de mauvais matchs. Les types mentaux n’étant faibles que les types Crystal, le démarreur est une véritable menace pour la majorité des Temtem du jeu. Être intelligent lorsque vous utilisez Houchic fera du démarreur une véritable force pour l’équipe de n’importe quel joueur, car il peut utiliser son attaque spéciale élevée pour infliger des dégâts massifs à la plupart des types du jeu.

Le principal inconvénient de Houchic est ses faibles statistiques défensives. Hormis les types Neutre et Corps à corps, Houchic peut subir des dégâts massifs en raison d’attaques de buff physiques. Cela fait de la créature un véritable “canon de verre” car elle inflige des dégâts massifs avec ses puissantes attaques mentales et s’effrite aux créatures avec des statistiques physiques bonnes à décentes. Choisir Houchic est similaire à choisir Smazee, vous comptez sur ses statistiques oppressives pour compenser ses faiblesses explicites.

En examinant les avantages et les inconvénients de chaque démarreur Temtem, il est clair que chaque créature a ses propres forces et faiblesses. Alors, lequel devrait choisir un joueur? Cette décision est simplement une question de préférence. Si un joueur préfère les créatures très agressives et oppressives, il doit choisir Smazee ou Houchic. Si un joueur souhaite avoir un bon type tout autour, Crystle est la meilleure option. Quel que soit le starter que vous choisissez, il est impératif de comprendre leurs faiblesses et d’ajuster votre style de jeu en conséquence. L’envoi de l’une de ces créatures contre leurs pires affrontements entraînera une défaite rapide et dévastatrice.

Temtem est disponible sur PC.