Temtem, désormais en accès anticipé, augmentera progressivement les prix à mesure que le développement se poursuivra

Temtem, un nouveau MMO sur PC clairement inspiré de Pokemon, vient d’être lancé en Early Access sur Steam. Le jeu, qui coûte 35 $, vous permet d’attraper, de vous entraîner et de vous battre avec votre Temtem et d’explorer le monde aux côtés d’autres joueurs.

C’est une bonne proposition pour les joueurs PC qui veulent un jeu de style Pokémon, ou même pour les joueurs déçus de Pokemon Sword / Shield, qui est actuellement moins cher que. Cela pourrait ne pas rester le jeu pour toujours, car le développeur Crema a suggéré que le prix du jeu augmenterait à l’avenir, avant qu’il ne quitte Early Access.

Sur la page Steam du jeu, un développeur Q & A déclare que le jeu est terminé à environ 50% en ce moment, et qu’il faudra environ 20 heures pour jouer. Le produit final sera beaucoup plus gros, mais les personnes qui achètent le jeu paient maintenant moins que les clients devront payer pour les versions ultérieures du jeu.

“Nous croyons qu’il faut donner des avantages à nos premiers supporters, donc le prix actuel de l’accès anticipé augmentera progressivement à mesure que nous expédierons de nouveaux contenus et fonctionnalités”, dit-il. On ne sait pas quand cela pourrait se produire, ni à quel niveau le prix irait, mais si vous êtes intéressé par le jeu, il pourrait être utile de le récupérer le plus tôt possible.

Dans son aperçu pratique, Kallie Plagge a déclaré que le jeu était une variante intéressante de ce que nous avions vu auparavant dans la série Pokemon.

