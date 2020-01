Temtem, un Pokémon à accès anticipé, vient d’être lancé et est aujourd’hui le jeu le plus vendu de Steam

La série de Pokémon bien-aimée de Game Freak pourrait bien avoir une course pour son argent avec le lancement de Temtem en accès anticipé sur Steam mardi. Ce jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) est sans aucun doute une aventure inspirée de Pokémon qui fait des choses que Game Freak n’a pas voulu faire.

En fait, Temtem se porte si bien dès son premier jour qu’il est actuellement le jeu le plus vendu sur Steam avec plus de 20000 joueurs simultanés au moment d’écrire ces lignes. Et c’est sans qu’il n’y ait eu de précommandes ou de jeux précédents dans la série pour exciter les joueurs.

Tout comme la série qui l’a inspiré, Temtem se déroule sur un archipel où les Tamers courent et capturent des créatures appelées Temtem. Il y a un clan maléfique qui tente de prendre le contrôle du pays, vous devrez donc y mettre un terme sur votre chemin pour vaincre les huit chefs Dojo et devenir le dompteur Temtem ultime. Cela semble super familier, non? Certes, le style artistique n’est pas aussi raffiné que celui de Pokémon et les créatures elles-mêmes ne sont pas aussi belles à mon avis, mais je suis prêt à regarder au-delà car il s’agit d’une nouvelle IP et cela fait plusieurs choses que Game Freak a échoué faire.

La plus grande différence est que les joueurs peuvent réellement expérimenter le jeu basé sur l’histoire avec des amis. De plus, vous pouvez combattre des joueurs aléatoires sur les plages ou échanger des Temtem avec eux de manière beaucoup plus pratique que ce que l’on trouve dans Pokémon. Votre personnage principal est personnalisable, avec de nombreuses tenues, coiffures et accessoires pour vous démarquer des milliers d’autres joueurs de l’univers Temtem. Jusqu’à présent, le seul véritable inconvénient que nous avons vu est que la popularité écrasante de ce jeu de collecte de créatures a causé certains problèmes.

Aujourd’hui va être une journée difficile pour nos serveurs.

Si vous rencontrez de longues files d’attente ou un retard, soyez patient. Nous allons travailler nos fesses aujourd’hui pour que tout le monde puisse avoir une bonne expérience mais nous allons avoir besoin de temps pour nous adapter.

Nous vous tiendrons au courant d’ici et de notre Discord!

– Temtem (@PlayTemtem) 21 janvier 2020

Avec 20 000 joueurs simultanés, le jeu a connu une journée difficile. Certains joueurs connaissent de sérieux retards ou délais d’attente, ce qui rend difficile la jouissance de la nouvelle version. Cela dit, Temtem résout un problème en apportant un nouveau look énergique au genre de collection de créatures relativement stagnant. Si les choses continuent de bien se passer pour Temtem, il est certain que des milliers de joueurs supplémentaires rejoindront le plaisir en ligne dans les semaines à venir. Je suis ravi de voir où cela ira et j’espère que son succès incitera Game Freak à faire des progrès plus innovants avec la franchise Pokémon.

