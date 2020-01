TENAA a dévoilé les spécifications techniques d’un nouveau haut de gamme

Nous revenons pour parler de la société chinoise vivo et, plus précisément, nous parlons aujourd’hui d’un nouveau smartphone appartenant au haut de gamme du marché et qui pourrait être annoncé lors du prochain salon Mobile World Congress 2020 ou peut-être même plus tôt. Le nom du nouveau périphérique est actuellement inconnu. Pour le moment, l’appareil est connu avec le numéro de modèle V1950A.

Voici les spécifications techniques de cette nouvelle marque Vivo haut de gamme

Bien que le nom officiel soit encore inconnu, grâce à l’arrivée de certifications d’organismes importants tels que TENAA et 3C, nous connaissons une grande partie de la prétendue fiche technique de ce futur appareil de la société chinoise Vivo. Comme mentionné précédemment, nous nous retrouverons devant un smartphone appartenant certainement au haut de gamme du marché.

Le processeur monté à l’intérieur, en fait, sera le nouveau SoC haut de gamme de Qualcomm, ou SoC Snapdragon 865. Ce dernier processeur sera alors accompagné de 8 Go de RAM et de deux coupes de mémoire interne différentes, soit 128 Go et 256 Go. Malheureusement, cependant, il semble que la possibilité d’étendre la mémoire via une carte microSD sera manquante.

Côté caméra, on en trouvera un triple caméra avec un capteur photographique principal de 64 mégapixels et deux capteurs supplémentaires de 13 mégapixels. La caméra frontale sera plutôt de 16 mégapixels. L’affichage sera plutôt un panneau AMOLED 6,89 pouces en résolution FullHD + et un capteur biométrique sera intégré à l’intérieur. Enfin, la batterie sera de 4250 mAh avec un support de charge rapide de 44 W.

Selon certaines rumeurs divulguées sur le net, ce mystérieux appareil pourrait être une variante de l’actuel J’habite iQOO 3 5G cette fois avec le processeur Snapdragon 865 de Qualcomm à bord.