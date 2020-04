tentative de cyberattaque par des pirates

Même en ces jours d’urgence dus au coronavirus, une grande attention doit être portée aux pirates. Pas par hasard la police postale et autres équipements les agents de sécurité surveillent autant que possible pour les empêcher de se produire et les présenter à temps. Ce fut le cas, même pour l’hôpital Spallanzani à Rome, où des criminels ont récemment tenté d’attaquer le cyberespace. Voici tout ce que nous savons de ce qui s’est passé.

Les cyberattaques, c’est ce qui s’est passé à l’hôpital de Spallanzani

La confusion créée en ce moment d’urgence, au lieu de pousser tous les gens dans la même direction, c’est-à-dire de se soutenir mutuellement, a cédé la place à certains criminels pour en profiter. Nous parlons de cybercriminels qui ont tenté d’attaquer le système de sécurité de l’hôpital Spallanzani. Heureusement, les spécialistes impliqués à la sécurité ils étaient opportuns en intervenant et en prévenant le pire.

La sécurité des réseaux et des infrastructures de santé a augmenté grâce à l’alerte lancée par Cyber ​​Security Core et des représentants des agences de renseignement AISE et AISI. Il convient de préciser que, en analysant les cas individuels enregistrés en Italie, il s’agit très souvent d’attaques ransomware. Ce nom indique des attaques dans le but de gagner de l’argent et de ne pas voler de données sensibles. La police postale elle-même avait alerté les citoyens pour attirer l’attention sur le problème, car pendant une période de préoccupation similaire, il est plus facile de tomber dans certaines déceptions. Nos appareils de sécurité continuent de travailler sans cesse pour empêcher toute cyberattaque de réussir. Cependant, nous vous invitons également à toujours faire très attention à l’utilisation que vous faites du Web, comme toujours, mais surtout dans cette période.