TeraWatt à deux pas de la super batterie qui double la puissance

Batteries à semi-conducteurs net de l’énorme potentiel qu’ils sont plus sûrs car ils éliminent le problème de surchauffe et les risques d’explosion. Malheureusement, leur point faible est la formation de Des “dendrites de lithium” pointaient à la surface de l’anode de manière à percer l’électrolyte et provoquer un court-circuit. Un problème sur lequel le monde scientifique a spéculé résoudre avec l’utilisation de graphène au lieu de lithium, mais avec des coûts beaucoup plus élevés.

TeraWatt n’est pas la seule entreprise à se concentrer sur cette technologie, car Le Japon veut également exploiter l’électrolyte solide et des entreprises comme Toyota et Panasonic Je suis déjà au travail. Déjà actif ensemble sur la production de batteries pour les systèmes de mobilité hybrides, le partenariat étendu aux dispositifs au lithium à électrolyte solide pourrait bientôt déboucher sur la première voiture Toyota 100% électrique avec cette technologie.

Mais les batteries au lithium à l’état solide ils affectent également BMW et Bosch, alors que Dyson semble sérieusement penser à diversifier son activité en entrant dans le monde automobile.