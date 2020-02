Terraria: comment vaincre Calamitas (mode expert)

Terreria contient son propre super boss sous la forme de Calamitas. Ce guide aidera les joueurs à comprendre ce qu’il faut pour le vaincre. Terreria est souvent comparé à Minecraft en raison de son style graphique similaire, de sa mécanique de fabrication et de son monde ouvert à explorer, mais Terreria ne fait tout cela que dans la 2e dimension. Le jeu a été publié en 2011 par son développeur, Re-Logic. En explorant le monde de Terraria, les joueurs découvriront de nouvelles zones, défiant différents ennemis comme les yeux de démon et les zombies. Bien que, contrairement à Minecraft, les personnages PNJ peuvent fournir au joueur des quêtes uniques à terminer. Le jeu comprend également un “Mode Expert” où le monde du jeu est beaucoup plus difficile lors de sa création. Les ennemis peuvent avoir deux fois plus de points de vie et le nombre d’objets réduits. Ce mode de jeu s’avère être un véritable défi pour les joueurs Hardcore. Ce guide aidera les joueurs à vaincre le super boss, Calamitas, en mode Expert.

Calamitas peut être invoquée à tout moment en utilisant l’objet Eye of Desolation. Cet article ne peut être utilisé que la nuit. Calamitas est une créature monstrueuse avec quatre membres étendus et est couverte de feu. Elle deviendra disponible après avoir vaincu le boss Skeletron Prime ou le boss Brimstone Elemental. Elle est connue pour être l’un des patrons les plus difficiles. En mode Expert, ses attaques infligent plus de dégâts. Voici un guide pour savoir comment vaincre ce boss.

Les phases de Calamitas à Terreria

La sélection d’un chargement de Ranger est essentielle pour vaincre Calamitas, car elle volera très rapidement dans l’arène. Équipez Everglade Spray comme arme principale. En ce qui concerne l’armure et la protection, assurez-vous d’utiliser l’ensemble Reaver pour une défense solide. Ce combat se décompose en deux phases différentes. Dans la première phase, Calamitas s’ouvre avec des lasers à soufre qui tirent et ceux-ci augmentent en vitesse plus ils avancent. Les lasers se sont également séparés en petits lasers peu de temps après avoir été abattus. Gardez la distance et tirez sur elle. Si le joueur se rapproche, il peut subir d’énormes dégâts.

La deuxième phase commence lorsque Calamitas n’a que 75% de sa santé. Maintenant, ses lasers peuvent exploser le sol à l’impact. Plus sa santé diminue, plus elle tire rapidement. Finalement, elle engendrera ses petits frères pour l’aider au combat. Ses frères, Cataclysm, cracheront du feu et chargeront le joueur trois fois au total avant de répéter. Apprenez le schéma pour les éviter et descendez-les un par un. Environ la moitié de sa santé, Calamitas invoquera des chercheurs d’âmes autour d’elle, augmentant sa puissance de feu. Alors qu’elle devient plus désespérée, elle commencera à charger le joueur. Elle chargera le joueur quatre fois lorsque sa santé atteindra environ 40%. Utilisez-le comme un moyen d’obtenir des dégâts à courte portée, mais ne vous approchez pas trop pour éviter d’être touché. Enfin, elle ramènera ses frères à la vie quand elle sera à 10% de sa santé. Réduisez sa santé pour assurer la victoire.

En mode Expert, les joueurs doivent vaincre ses frères. Sinon, Calamatis subira des dommages très minimes. Toujours en mode expert, ils attaquent beaucoup plus agressivement. Une fois vaincus, les ennemis commenceront à faire apparaître de nouveaux objets tels que les Moissonneurs laissant tomber les objets Voiles solaires. Terreria peut être une expérience de jeu agréable et relaxante, mais au fur et à mesure du jeu, il reste à découvrir des ennemis plus difficiles. Cela fait partie d’un mod du jeu qui a ajouté plusieurs heures de nouveau contenu et de gameplay. Il y a toujours plus à faire dans les jeux lorsque la communauté participe à sa construction.

