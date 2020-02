Tesla a 6 ans d’avance sur Volkswagen et Toyota

Une nouvelle analyse approfondie de Modèle 3 réalisé par Nikkei Asian Review, l’une des publications japonaises les plus prestigieuses du pays a déterminé que Tesla a six ans d’avance sur Volkswagen et Toyota en termes d’électronique.

Les responsables de l’explosion de la voiture et l’analyse subséquente ont expliqué que “ce qui est surprenant, c’est l’intégration de l’unité de contrôle centrale, ce que tout le monde sait Ordinateur FSD ou Matériel 3.0. Cette petite pièce technologique est la plus grande arme de Tesla sur le marché des véhicules électriques. En fait, cela pourrait mettre fin à la chaîne d’approvisionnement de l’industrie automobile telle que nous la connaissons aujourd’hui. “

L’un des ingénieurs impliqués dans l’analyse, travaillant pour l’une des plus grandes marques automobiles de l’industrie, a déclaré: “nous ne pouvons rien faire de similaire”.

Vue éclatée du Nikkei Asian Review Hardware 3.0

“La concurrence ne sera pas en mesure de fabriquer un composant comme le matériel 3.0 jusqu’en 2025”

Comme l’explique le rapport, le concours ne sera pas en mesure de fabriquer un composant similaire à Hardware 3.0 jusqu’en 2025. Comme pour l’industrie des smartphones après le départ de l’iPhone, ce n’est pas que les grands concurrents ne sont pas intéressés à innover, mais qu’ils ont bâti un marché soutenu par un héritage si grand qu’il est pratiquement impossible de faire un changement d’une journée pour un autre.

Des composants comme celui de Tesla ferait certaines parties de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie automobile arrête de donner un sens, ce qui signifierait en milliards de dollars investis et une économie dérivée créée qui cesserait d’exister. “Ce type de système réduira considérablement le nombre de composants électroniques utilisés dans les voitures, pour les fournisseurs qui dépendent à 100% de la fabrication et de la livraison de ces pièces, c’est une question de vie ou de mort.”

Maintenir la fabrication de voitures “avant” pour ne pas brûler tous les investissements antérieurs ou rompre les contrats à long terme déjà signés, mais en même temps assembler des lignes de production entièrement nouvelles, peut générer un impact économique si élevé que de nombreuses marques préfèrent ne pas le faire.

Des entreprises comme Nokia ou Blackberry ils sont passés par un dilemme similaire, mais sur une échelle de coûts plus faible, mais aussi de revenus. Tout en maintenant des profits élevés, ils n’ont pas calculé la vitesse à laquelle le marché a changé et l’intérêt des consommateurs, restant entre un rocher et un endroit dur trois ou quatre ans plus tard.

