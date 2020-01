Tesla a été sérieusement accusé, la société pense à un complot

Tesla vient de rejeter l’idée que ses voitures sont soumises à uneccelerations indésirables. Dans un article de blog, le constructeur de véhicules électriques a déclaré qu’une pétition décrivant une accélération inattendue était “complètement fausse” et que le produit d’un “vendeur à découvert Tesla” espérait gagner rapidement de l’argent. Tout cas où Tesla avait les données d’une voiture a montré que la voiture fonctionnait comme prévu, a déclaré la société.

De plus, Tesla a affirmé que son système était conçu pour éviter ces problèmes. Tous ses modèles ont deux capteurs de position de pédale et “toute erreur” est automatiquement réglée pour désactiver le couple moteur. Il utilise également des capteurs de pilote automatique pour détecter abus potentiel des pédales et réduire le couple pour éviter les accidents.