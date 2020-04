Tesla annonce de nouveau ses bénéfices au cours de son premier trimestre fiscal de 2020

Tesla Elle a publié les résultats financiers correspondant à son premier trimestre fiscal 2020 et a réalisé ce qu’elle n’avait jamais réalisé auparavant: que le premier de l’année ne génère pas de pertes. De plus, cela aurait été la période plus de livraisons de voitures dans l’histoire de l’entreprise s’il n’y avait pas eu le coronavirus.

Le constructeur de véhicules électriques a déclaré des revenus 5,9 milliards de dollars au cours du premier trimestre 1,5 milliard de plus que le premier trimestre de 2019 et près de 100 millions de dollars de plus que ce Wall Street attendus. L’entreprise s’assure d’obtenir en moyenne un 25% de gain dans la vente de leurs voitures.

C’est la première fois que Tesla a déclaré trois trimestres consécutifs générant des bénéfices

La marge brute du trimestre s’établit à 1 234 millions de dollars, 118% de plus qu’au premier trimestre 2019. Mais les chiffres ont une certaine ingénierie fiscale: Tesla Il a vendu 354 millions de dollars en crédits réglementaires pour les émissions polluantes.

En fait Tesla, depuis 2012 a généré plus de 1,7 milliard de dollars vendre ce type de crédits d’émission à d’autres constructeurs automobiles aux États-Unis, y compris General Motors y Fiat Chrysler.

Tesla Il garantit également qu’il est possible d’atteindre l’objectif de 500 000 voitures en 2020 malgré le coronavirus, mais cela dépendra de la date de réouverture de l’usine Fremont, actuellement interrompue par les mesures de quarantaine appliquées dans l’état de Californie.

Les résultats financiers positifs ont plu au marché boursier américain, l’action Tesla a augmenté de 11% après sa publication.

