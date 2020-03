Tesla annonce la fermeture temporaire de son usine principale en raison d’un coronavirus

Tesla annonce la fermeture de l’usine Fremont, Californie – son principal siège de production de véhicules – et celui de New York, temporairement, à partir de 24 mars. La décision intervient après une forte pression des autorités locales.

Tesla Il a passé des jours dans un échange avec le gouvernement local et fédéral pour essayer de garder les usines ouvertes et la production de véhicules. L’entreprise a assuré qu’elle prenait diverses mesures pour assurer la santé de ses employés mais ils ont finalement cédé.

Dans un communiqué, la société explique: “Ces derniers jours, nous avons parlé avec les autorités locales, étatiques et fédérales, nous avons maintenu et maintenons toutes les directives légales et de sécurité concernant le fonctionnement de nos installations. […] Même en prenant toutes les précautions nécessaires, les opérations dans certaines régions ont été difficiles pour nos employés, leurs familles et certains de nos fournisseurs “

“C’est pourquoi nous avons décidé de suspendre temporairement la production dans nos usines de Fremont à partir du 24 mars. Les opérations de base pour entretenir notre flotte de véhicules se poursuivront, tout comme notre infrastructure de suralimentation. Notre usine de New York s’arrêtera également au travail. “

Même avec cette forte mesure, Tesla cherche à maintenir la tranquillité de ses investisseurs: “Notre position économique à la fin du quatrième trimestre 2019 était de 6,3 milliards de dollars, avant l’augmentation de capital de 2,3 milliards de dollars. Nous pensons que ce niveau de liquidité , il suffit de traverser de longues périodes d’incertitude. Nous disposons également de lignes de crédit d’environ 3 milliards de dollars et de financement pour l’expansion de notre usine en Chine. “

Tesla n’a pas annoncé la date – au moins approximative – de la reprise des opérations des usines de Fremont ou de New York.

