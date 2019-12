Tesla brevète un système de batterie moins cher et plus long

Une grande partie de l'attention de Tesla ils prennent les véhicules, mais l'un des aspects les plus innovants de l'entreprise est dans sa production de batteries, pour s'assurer qu'elles peuvent être chargées à haute vitesse sans perte d'autonomie, les produire en grande quantité et maintenir ou augmenter leur durabilité dans le temps avec impact minimal sur son efficacité.

Une des raisons pour lesquelles Tesla a un tel avantage en termes d'innovation de la batterie est liée à Jeff Dahn, inventeur des batteries lithium-ion, et son équipe, qui travaillent dans l'entreprise depuis quelques années.

Il y a quelques mois, certains tests effectués par la division de recherche et développement de batteries dirigée par Dahn ont été révélés, ainsi qu'un brevet qui leur a permis de s'auto-diagnostiquer.

Les tests ont donné des résultats assez prometteurs, qui offriraient une durée de plus de 1 600 000 kilomètres dans un véhicule électrique.

Les batteries ont une nouvelle cellule lithium-ion avec un électrolyte avancé et un cristal de cathode composé de nickel, de manganèse et de cobalt (NMC), que Tesla tente de breveter.

Tesla Gigafactory en Chine

Selon la description du brevet, ce serait moins cher à produire et aurait plus de durée que ceux actuellement produits pour le modèle 3, qui selon Elon Musk, peut durer entre 480 mille et 800 mille kilomètres, et que

Mais en fait, il y a des rumeurs selon lesquelles les batteries du Modèle 3 produits en Chine utilisent déjà des cellules NMC et pourraient durer encore plus longtemps.

L'avantage immédiat des composants durables est la réduction significative de la contamination par des composants inutilisés et plus de valeur pour le client, car le véhicule durera encore plus longtemps sans avoir besoin de remplacer la batterie.

La demande de brevet a été déposée auprès d’une des filiales de Tesla au Canada (Tesla Motors Canada), où se trouve l'équipe de recherche et de développement de batteries de l'entreprise.

