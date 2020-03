Tesla continuera d’exploiter son usine californienne malgré le coronavirus

Après ça Elon musc enverra un e-mail controversé aux employés de SpaceX coronavirus, une nouvelle controverse surgit dans une autre de ses sociétés. Selon les rapports TechCrunch, Employés de Tesla à l’usine de Freemont, ils ont reçu le afin de se présenter au travail.

Un e-mail envoyé par le service des ressources humaines révèle que Tesla fonctionnera avec des employés essentiels tandis que les autres travaillent à la maison et que la société s’efforce d’intégrer toutes les directives du Center for Disease Control and Prevention.

Il n’y a aucun changement à votre affectation normale et vous devez continuer à vous présenter au travail si vous êtes dans un rôle essentiel: groupes de production, de service, de livraison, de test et de support, comme discuté avec votre responsable. Si vous n’êtes pas affecté à une fonction essentielle, votre responsable peut suggérer une réinstallation temporaire pour prendre en charge les fonctions essentielles, ou vous devrez peut-être être sur appel.

D’accord avec Tesla, la société a reçu des directives contradictoires de différents ordres de gouvernement concernant le problème des coronavirus. n’ont aucune nouvelle sur l’état de leurs opérations.

Tesla doit maintenir ses opérations à un niveau minimum

Le comté d’Alameda auquel appartient l’usine Fairmont a décidé de fermer des entreprises non essentielles, telles que des gymnases, des bars ou des restaurants. Tesla n’est pas considérée comme une entreprise essentielle, donc selon le bureau du shérif, vous pouvez réduire vos opérations au minimum.

L’ordre sanitaire émis par le comté d’Alameda établit comme activités minimales celles «nécessaires pour maintenir la valeur de l’inventaire de l’entreprise, garantir la sécurité, traiter la paie et les avantages sociaux». De même, pour permettre aux employés de travailler à distance depuis leur domicile.

Elon Musk avait précédemment informé ses employés que ils ne devraient pas se sentir obligés d’aller travailler s’ils sont malades ou mal à l’aise. La réalité est que Tesla, comme de nombreuses entreprises américaines, n’accorde pas cet avantage et l’employé doit utiliser ses jours de vacances ou demander un «prêt» pouvant aller jusqu’à 80 heures pour ceux qui ont déjà épuisé leur solde de jours de congé payé.

Un point à considérer est qu’en dehors de Honda, qui a décidé de fermer leurs usines dans ce pays pendant une semaine, des sociétés telles que General Motors, Ford, Fiat Chrysler ne cesseront pas de travailler, bien qu’elles le feront au niveau minimum établi par les autorités sanitaires américaines. USA

